গণতন্ত্র ধ্বংসের নতুন চক্রান্ত চলছে: ফখরুল

ঢাকা: জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও দোয়া-মোনাজাতে অংশ নিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরায় ধ্বংসের নতুন চক্রান্তের মুখে রয়েছে।
শুক্রবার (৭ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে তিনি এসব কথা বলেন। সকাল ১০টা ২০ মিনিট থেকে ১০টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।
ফখরুল বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থানের পর থেকেই নানা ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনো সেই চক্রান্ত চলছে। গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার নতুন চেষ্টা চলছে। এই পরিস্থিতিতে ৭ নভেম্বরের চেতনা আমাদের শেখায়— জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছাড়া গণতন্ত্র টিকতে পারে না।’
তিনি আরও বলেন, ‘আজকের দিনটি শুধু বিএনপির নয়, এটি বাংলাদেশের মানুষের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আছি এবং থাকব। জনগণই গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবে।’
কর্মসূচিতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সালাহউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনসহ দলের শীর্ষ নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
ফখরুল বলেন, ‘৭ নভেম্বর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জনগণ ঐক্যবদ্ধ হলে কোনো শক্তিই তা রুখতে পারে না।’
প্রসঙ্গত, জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বিএনপি দেশব্যাপী দোয়া ও আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।