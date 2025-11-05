গণভোটের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টাকে স্মারকলিপি দেবে জামায়াত

ঢাকা: সংসদ নির্বাচনের আগে এবং পৃথক দিবসে গণভোট আয়োজনের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সকালে স্মারকলিপি প্রদান করবে বলে জানিয়েছে।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ.এম.এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
তিনি বলেন, ‘নভেম্বরে সম্ভব না হলেও জাতীয় নির্বাচনের আগে যে কোনো সময়ে গণভোট চায় জামায়াতে ইসলামী। অন্যথায় দলটি আন্দোলনে নামবে।’
হামিদুর রহমান আযাদ জানান, ‘‘গণভোটের বিষয়ে ৩ নভেম্বর আটটি দলের বৈঠক হয়। পাঁচ দফা দাবির মধ্যে ‘আদেশ জারি’ নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাই দ্রুত জারির জন্য বলেছি। গণভোট সেই আদেশকে শক্তিশালী করবে।”
তিনি আরও বলেন, ‘গণভোট যেনতেনভাবে হলে চলবে না। সংসদ নির্বাচন ও গণভোট একসঙ্গে হলে নানা জটিলতা তৈরি হবে। ভোটারদের মনোযোগ প্রার্থীদের দিকে চলে যাবে, গণভোট গৌণ হয়ে পড়বে। তাই নির্বাচন শুরুর আগে পৃথক দিবসে গণভোট আয়োজন করতে হবে।’
ইসির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সরকার নির্দেশ দিলে তারা বাস্তবায়ন করবে। এ কারণেই আগামীকাল সকালে আমরা প্রধান উপদেষ্টার কাছে স্মারকলিপি দিচ্ছি।’
তিনি আরও জানান, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত জামায়াত আন্দোলন চালিয়ে যাবে।