বুধবার, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০২:৩৬ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘গণভোটে একমত হয়েও এখন যেন আকাশ থেকে পড়ছেন বিএনপি নেতারা’

  • আপডেট সময়: বুধবার, ৫ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: গণভোটের পক্ষে একমত হয়েও বিএনপির সিনিয়র নেতারা এখন যেন আকাশ থেকে পড়ছেন- এমন মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীতে এনসিপি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

আখতার হোসেন বলেন, ‘বাহাত্তরের সংবিধান দিয়ে গত ৫০ বছর দেশ চালানো হয়েছে, কিন্তু এতে জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি আসেনি। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংসদ সদস্যদের জনগণের পক্ষে কথা বলার সুযোগ কেড়ে নিয়েছে। তাদের দলের প্রধান যা বলেছেন, সেটাই মেনে নিতে হয়েছে; অন্যথায় সংসদ সদস্য পদ হারাতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী ব্যর্থতা যেমন আওয়ামী লীগের, তেমনি বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের দায় বিএনপির।’

তিনি আরও বলেন, ‘নোট অব ডিসেন্টসহ জুলাই সনদের কার্যকারিতা নেই। সেটি আইনি ভিত্তি পেলেও টেকসই হবে না। আমরা সনদের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেইনি, কারণ সেটি জনগণের বাস্তব আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে না। গণভোটের মাধ্যমে সঠিকভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করা গেলে দেশের মানুষের আশা পূরণ সম্ভব।’

বাংলাদেশের অর্ধশতাব্দীর ব্যর্থতার কথা তুলে ধরে আখতার বলেন, ‘এই ব্যর্থতার কেন্দ্রে রয়েছে একটি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। দেশের মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত, কিন্তু কেন সেই জীবনগুলোকে সার্থক করে তুলতে পারব না? দায় নিতে হবে তাদেরই, যারা গতানুগতিক রাজনীতি করেছেন।’

বিএনপি নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘গণভোটের পক্ষে একমত হয়েও তারা এখন প্রশ্ন তুলছেন—কিসের গণভোট? যেন তারা আকাশ থেকে পড়েছেন। যারা পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন না, তারাই আজ এমন অবস্থায় পড়েছেন।’

আখতার হোসেন বলেন, ‘বিএনপি মনে করেছে ৫ আগস্টে সরকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সব শেষ। কিন্তু জনগণ তাদের জীবন দিয়েছে শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য নয়, বরং রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারের জন্য। তাই দলীয় সংকীর্ণতা বাদ দিয়ে সবাইকে দেশের পক্ষে সংস্কার প্রস্তাবনায় অংশ নিতে হবে। পলিসি নির্ভর রাষ্ট্রই আমাদের লক্ষ্য।’

তিনি আহ্বান জানান, ‘দলাদলি বাদ দিয়ে সবাই মিলে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ নিতে হবে। আমরা চাই পেশিশক্তির রাজনীতি নয়, বরং নীতি-নির্ভর নতুন বাংলাদেশ।’





