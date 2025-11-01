গণভোটে জন্ম নেওয়া দলের গণভোটে বিরোধিতা কেন—প্রশ্ন তুষারের

ঢাকা: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার বলেছেন, ‘যে রাজনৈতিক দলের জন্ম গণভোটের মাধ্যমে, তারা কীভাবে গণভোটের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়?’ তিনি বিএনপির এই অবস্থানকে ‘আত্মঘাতী’ বলে অভিহিত করেন।
শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর পল্টনে অনুষ্ঠিত ‘জুলাই সনদ বাস্তবায়নে তরুণ আলেমদের ভাবনা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।
তুষার বলেন, ‘সেক্যুলারিজমকে এমন এক টক্সিক জায়গায় আওয়ামী লীগ সরকার নিয়ে গেছে যে এখন বিষয়টা ইসলাম বনাম সেক্যুলারিজমে রূপ নিয়েছে।’
তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘১৯৭২ সালের সংবিধান সামরিক শাসনের সুযোগ করে দেয়। বাহাত্তরের সংবিধান বাংলাদেশে থাকতে পারে না। এটি জনগণের সঙ্গে এক ধরনের জুলুম। অথচ কিছু রাজনৈতিক দল এখনও সেই সংবিধান টিকিয়ে রাখতে মরিয়া।’
এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘বড় রাজনৈতিক দলের নেতারা আলোচনার টেবিলে একরকম কথা বলছেন, আবার জনগণের সামনে ভিন্ন কথা বলছেন।’
গণভোট ইস্যুতে বিএনপির অবস্থান নিয়ে সারোয়ার তুষার বলেন, ‘‘বিএনপি ‘না’ ভোটের যে অ্যাকটিভিজম করছে সেটা আত্মঘাতী। বিএনপির অ্যাকটিভিস্টরা হুমকি দিচ্ছে। তারা ঘরের শত্রু বিভীষণ।”
তিনি দাবি করেন, বিএনপির ৩৫ শতাংশ নেতাকর্মী ‘না’ ভোটের পক্ষে থাকলেও ৬৫ শতাংশ তৃণমূল ভোটার ‘হ্যাঁ’ ভোট দেবেন।
“যে দলের জন্ম গণভোটের মাধ্যমে, তারা কীভাবে আবার গণভোটের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়?” — প্রশ্ন রাখেন তিনি।
বিএনপির অভিযোগের জবাবে তুষার বলেন, “বিএনপি বলছে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মধ্যে থাকা ‘আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা’ বাতিল করা হচ্ছে—এটা মিথ্যা কথা। কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, বিষয়টি পরবর্তী সংসদ ঠিক করবে।”
‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, “‘এর মানে হলো, আমার দ্বিমত আছে, তবে এগিয়ে যাও।’ এর বাইরে এর কোনো অর্থ নেই।”
জুলাই সনদ প্রসঙ্গে এনসিপির এই যুগ্ম আহ্বায়ক বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। তবে যা রক্ষা করা সম্ভব, তা রক্ষা হবে জুলাই সনদের মধ্য দিয়েই। এজন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যেন কোনো একক রাজনৈতিক দল এর বাস্তবায়ন ঠেকাতে না পারে।’