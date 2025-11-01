রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০২:২৮ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ গণমাধ্যম ও যোগাযোগে বিএনপির ৭ সদস্যের টিম গঠন রিটেন টিকলে ভাইভায় ব্যবস্থার আশ্বাস! Arsenal extend lead at summit with win over Burnley; Manchester United drop points | Football News কর্ণফুলীতে চলন্ত সিএনজিতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন চালক ও যাত্রী কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত ‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News Salman Khan Goes Desi Cowboy In New Instagram Post, Says He Wishes Maan Panu’s Song ‘I’m Done’ Was His | Bollywood News Karan Johar Heads To Alibaug Ahead Of SRK’s Birthday; Ajith Kumar Reacts To Karur Stampede At Vijay’s Rally | Bollywood News Kanchana 4 Cast Announced: Pooja Hegde And Nora Fatehi Join Raghava Lawrence In Horror-Comedy Sequel | Tamil Cinema News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

গণমাধ্যম ও যোগাযোগে বিএনপির ৭ সদস্যের টিম গঠন

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
গণমাধ্যম ও যোগাযোগে বিএনপির ৭ সদস্যের টিম গঠন


ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি মূলধারার গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং তৃণমূলের সঙ্গে যোগাযোগ আরও সুসংহত করার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। সাত সদস্যের একটি টিম অনুমোদন করেছে দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটি।

এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিএনপি ৭টি টিম গঠন করেছে। প্রতিটি টিমের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানের নামও ঘোষণা করা হয়েছে।

টিমগুলো হলো—

  • স্পোকসপার্সন: ড. মাহদী আমিন
  • প্রেস: ড. সালেহ শিবলী
  • টিভি ও রেডিও: ড. মওদুদ হোসাইন আলমগীর পাভেল
  • বিএনপি গ্রাসরুটস নেটওয়ার্ক: ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার
  • অনলাইন এক্টিভিস্ট নেটওয়ার্ক: জনাব এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান
  • কনটেন্ট জেনারেশন: ড. সাইমুম পারভেজ
  •  রিসার্চ ও মনিটরিং: জনাব রেহান আসাদ

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে দলীয় বার্তা আরও কার্যকরভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও সংগঠনের তৃণমূল যোগাযোগ জোরদার করাই মূল লক্ষ্য।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ

ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ

কর্ণফুলীতে চলন্ত সিএনজিতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন চালক ও যাত্রী

কর্ণফুলীতে চলন্ত সিএনজিতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন চালক ও যাত্রী

কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত

কালিয়াকৈরে ৫৪ তম সমবায় দিবস পালিত

Salman Khan Goes Desi Cowboy In New Instagram Post, Says He Wishes Maan Panu’s Song ‘I’m Done’ Was His | Bollywood News

Salman Khan Goes Desi Cowboy In New Instagram Post, Says He Wishes Maan Panu’s Song ‘I’m Done’ Was His | Bollywood News

Karan Johar Heads To Alibaug Ahead Of SRK’s Birthday; Ajith Kumar Reacts To Karur Stampede At Vijay’s Rally | Bollywood News

Karan Johar Heads To Alibaug Ahead Of SRK’s Birthday; Ajith Kumar Reacts To Karur Stampede At Vijay’s Rally | Bollywood News

Kanchana 4 Cast Announced: Pooja Hegde And Nora Fatehi Join Raghava Lawrence In Horror-Comedy Sequel | Tamil Cinema News

Kanchana 4 Cast Announced: Pooja Hegde And Nora Fatehi Join Raghava Lawrence In Horror-Comedy Sequel | Tamil Cinema News

Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST