নির্বাচনকে ঘিরে সচেতন বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ান কুলাউড়ায় নদীর চর কেটে কোটি টাকার বালু বিক্রি লীজ গ্রহীতার বাগমারায় পুকুর খননের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশ এগিয়ে নিতে রাবিপ্রবিতে সেমিনার তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেই রাবিপ্রবির ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট পাহাড়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী আস্তানা গুড়িয়ে দিলো সেনাবাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বসানো হলো সেনা ক্যাম্প যুবদল–ছাত্রদল পরিচয়ে হত্যার হুমকি: এনসিপি নোয়াখালী সংগঠক ইয়াছিন আরাফাতের থানায় জিডি খালেদা জিয়ার স্মরণে ভারতের পার্লামেন্টে শোকপ্রস্তাব
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশ এগিয়ে নিতে রাবিপ্রবিতে সেমিনার

  • আপডেট সময়: বুধবার, ২৮ জানুয়ারী, ২০২৬
গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশ এগিয়ে নিতে রাবিপ্রবিতে সেমিনার

আহমদ বিলাল খান

দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করতে গবেষণা ও নতুন উদ্ভাবনের কোনো বিকল্প নেই—এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষকরা অংশ নেন। এতে গবেষণার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নতুন পণ্য তৈরি এবং তা দেশের উন্নয়নে ব্যবহার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আতিয়ার রহমান। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বে টিকে থাকতে হলে গবেষণা ও উদ্ভাবনে গুরুত্ব দিতে হবে। নিজের মেধা দিয়ে কিছু তৈরি করতে পারলেই দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে।

সেমিনারের প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মুহাম্মদ ইমাদুর রহমান। তিনি বলেন, গবেষণার ফল যদি সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও কাজে লাগানো যায়, তাহলে তা থেকে নতুন উদ্যোগ গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

আলোচনায় বলা হয়, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশকে জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষক ও শিল্পখাতের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো জরুরি।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, আইকিউএসি’র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা।

সেমিনার শেষে বক্তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এ ধরনের আয়োজন ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের গবেষণায় আগ্রহী করে তুলবে এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

নির্বাচনকে ঘিরে সচেতন বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ান

কুলাউড়ায় নদীর চর কেটে কোটি টাকার বালু বিক্রি লীজ গ্রহীতার

বাগমারায় পুকুর খননের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ

পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত

তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেই রাবিপ্রবির ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট

পাহাড়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী আস্তানা গুড়িয়ে দিলো সেনাবাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বসানো হলো সেনা ক্যাম্প

নির্বাচনকে ঘিরে সচেতন বিজিবি-৫২ ব্যাটালিয়ান
কুলাউড়ায় নদীর চর কেটে কোটি টাকার বালু বিক্রি লীজ গ্রহীতার
বাগমারায় পুকুর খননের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কঠোর পদক্ষেপ
পাগলা কুকুরের কামড়ে ৫২ জন আহত
গবেষণা ও উদ্ভাবনে দেশ এগিয়ে নিতে রাবিপ্রবিতে সেমিনার
তরুণদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতেই রাবিপ্রবির ম্যানেজমেন্ট ফেস্ট
পাহাড়ে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসী আস্তানা গুড়িয়ে দিলো সেনাবাহিনী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বসানো হলো সেনা ক্যাম্প
যুবদল–ছাত্রদল পরিচয়ে হত্যার হুমকি: এনসিপি নোয়াখালী সংগঠক ইয়াছিন আরাফাতের থানায় জিডি
খালেদা জিয়ার স্মরণে ভারতের পার্লামেন্টে শোকপ্রস্তাব
Fans In Shock As Arijit Singh Retires From Playback Singing: ‘The End Of An Era’ | Bollywood News
খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করলেন নাতনি জাইমাসহ পরিবারের সদস্যরা
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
ডাকাতির ঘটনায় যুবদল নেতাসহ দেশীয় অস্ত্রসহ তিন ডাকাত গ্রেফতার , লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
এক বছরে বন্যপ্রাণী ৬৭টি উদ্ধার
‘পাতানো নির্বাচন’ এর আভাস পেলে রাজপথে প্রতিহত করার হুঁশিয়ারি আসিফ মাহমুদের
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
সরকারি কাজে বাঁধা জুলাই যুদ্ধা তারেকের বিরুদ্ধে মামলা
সাবেক কাউন্সিলর বাপ্পির নির্দেশে হত্যা করা হয় ওসমান হাদিকে: ডিবি – Corporate Sangbad
