গাজায় ইসরায়েলের হামলা অব্যাহত, নিহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ছাড়িয়েছে

গাজায় ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের সামরিক হামলায় নিহতের সংখ্যা ৭০ হাজার ১০০ ছাড়িয়েছে বলে জানিয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। আহতের সংখ্যা ১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০-এরও বেশি। শনিবার (২৯ নভেম্বর) গাজা শহরের তুফাহ ও বানি সুহেলা এলাকায় বিমান হামলা চালানো হয়েছে।
গত মাসে হামাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও ইসরায়েল হামলা অব্যাহত রেখেছে। শনিবার দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের বানি সুহেলা শহরে ড্রোন হামলায় দুই ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে। আহতদের নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে তাদের মৃত ঘোষণা করা হয়।
হামলার লক্ষ্যবস্তু এমন এলাকা যেখানে ১০ অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি চুক্তির সীমানা রয়েছে। এ ছাড়াও, শনিবার গাজার বিভিন্ন অংশে স্থল, নৌ ও বিমান হামলা চালানো হয়েছে। আল-কারারা ও রাফাহ শহরের কয়েকজন ফিলিস্তিনি আহত হয়েছে।
গাজার সরকারি মিডিয়া অফিসের পরিচালক ইসমাইল আল-থাওয়াবতা জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর থেকে ৫৩৫টি ইসরায়েলি লঙ্ঘনের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘গাজার মানবিক পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে এবং ইসরায়েলি হামলা অবকাঠামো ও জরুরি পরিষেবাকে ধ্বংস করেছে।’