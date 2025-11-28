গিনি-বিসাউয়ের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন

গিনি-বিসাউয়ের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এমবালো প্রতিবেশি দেশ সেনেগালে পালিয়ে গেছেন। বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) সেনেগালের একটি বিশেষ বিমানে করে তিনি দেশ ছাড়েন। বিষয়টি সেনেগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে।
গত বুধবার গিনি-বিসাউয়ে রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। তার আগের সপ্তাহে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বর্তমান প্রেসিডেন্ট এমবালো এবং তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্নান্দো দিয়াস—দুজনই নিজেদের জয়ী ঘোষণা করেন। এতে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হলে আনুষ্ঠানিক ফল ঘোষণার আগেই সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। একই সময় প্রেসিডেন্ট, বিরোধী নেতা এবং কয়েকজন মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হয়।
অভ্যুত্থানের পর আফ্রিকার আঞ্চলিক জোট ইকোয়াস এমবালেওকে মুক্ত করার চেষ্টা শুরু করে। তাদের প্রচেষ্টায় অভ্যুত্থানকারী সেনা কর্মকর্তারা তাঁকে সেনেগালে পাঠাতে রাজি হয়। পরে সেনেগাল সরকার তাঁর জন্য বিশেষ বিমান পাঠায় এবং তিনি দেশ ত্যাগ করেন।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়ার পর সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের একটি দল টেলিভিশনে এসে দেশের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ নেওয়ার ঘোষণা দেয়। তারা নিজেদের ‘উচ্চ সামরিক কমান্ড’ হিসেবে পরিচয় দিয়ে জানায়, দেশে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব এখন তাদের হাতে। পাশাপাশি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সব নির্বাচনি কার্যক্রম বাতিল, আকাশ-নৌ-স্থল সীমান্ত বন্ধ এবং রাত্রিকালীন কারফিউ জারি করা হয়।
এদিকে জেনারেল হোরতা ইন্তা অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় গণমাধ্যম।