‘গুপ্ত রাজনীতি’ বন্ধের বিধান চায় চবি ছাত্রদল

চট্টগ্রাম ব্যুরো: গুপ্ত রাজনীতি বন্ধে বিধান জারির দাবি জানিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। সেইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাত্রদল ও নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি করেছে সংগঠনটি।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে ক্যাম্পাসে চাকসু ভবনের সামনে ‘চাকসু নির্বাচন ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি’ বিষয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান ছাত্রদল নেতারা।
লিখিত বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন বলেন, ‘গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা ও গঠনমূলক সমালোচনাকে ছাত্রদল সবসময় স্বাগত জানায়। তবে সম্প্রতি ক্যাম্পাস থেকে নামে-বেনামে বিভিন্ন গ্রুপ, পেইজ ও ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে ছাত্রদল ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এসব অপতৎপরতার মাধ্যমে ছাত্রদলকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হচ্ছে।’
তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ্যে আনা উচিত। যাতে কোনো ছাত্ররাজনৈতিক সংগঠন গোপনে রাজনীতি করতে না পারে— সে বিষয়ে বিধান জারি করার দাবি জানাচ্ছি আমরা। যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে।’
প্রশাসন যদি নিজেদের ব্যর্থ মনে করে তবে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন আলাউদ্দিন মহসিন।
সংবাদ সম্মেলনে চবি শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় উপস্থিত ছিলেন।