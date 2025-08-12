Advertise here
মঙ্গলবার , ১২ আগস্ট ২০২৫ | ২৯শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  শিক্ষা

‘গুপ্ত রাজনীতি’ বন্ধের বিধান চায় চবি ছাত্রদল

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১২, ২০২৫ ৭:২০ অপরাহ্ণ
‘গুপ্ত রাজনীতি’ বন্ধের বিধান চায় চবি ছাত্রদল


Advertise here

চট্টগ্রাম ব্যুরো: গুপ্ত রাজনীতি বন্ধে বিধান জারির দাবি জানিয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল। সেইসঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছাত্রদল ও নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি করেছে সংগঠনটি।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দুপুরে ক্যাম্পাসে চাকসু ভবনের সামনে ‘চাকসু নির্বাচন ও ক্যাম্পাস পরিস্থিতি’ বিষয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান ছাত্রদল নেতারা।

লিখিত বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন বলেন, ‘গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চা ও গঠনমূলক সমালোচনাকে ছাত্রদল সবসময় স্বাগত জানায়। তবে সম্প্রতি ক্যাম্পাস থেকে নামে-বেনামে বিভিন্ন গ্রুপ, পেইজ ও ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে ছাত্রদল ও কেন্দ্রীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এসব অপতৎপরতার মাধ্যমে ছাত্রদলকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হচ্ছে।’

তিনি বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রকাশ্যে আনা উচিত। যাতে কোনো ছাত্ররাজনৈতিক সংগঠন গোপনে রাজনীতি করতে না পারে— সে বিষয়ে বিধান জারি করার দাবি জানাচ্ছি আমরা। যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক কার্যক্রম চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু ছাত্র রাজনীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রশাসন ব্যর্থ হয়েছে।’

প্রশাসন যদি নিজেদের ব্যর্থ মনে করে তবে দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করা উচিত বলে মন্তব্য করেন আলাউদ্দিন মহসিন।

সংবাদ সম্মেলনে চবি শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মামুনুর রশিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় উপস্থিত ছিলেন।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

Swimming Pool Gang Rape: দিল্লিতে ফের নক্কারজনক অত্যাচার, এবার পুরুষদের লালসার শিকার হল সুইমিং পুলে সাঁতাররত দুই নাবালিকা | New Delhi Gang Rape: 2 arrested for raping girls at swimming pool in delhi | দেশ
Swimming Pool Gang Rape: দিল্লিতে ফের নক্কারজনক অত্যাচার, এবার পুরুষদের লালসার শিকার হল সুইমিং পুলে সাঁতাররত দুই নাবালিকা | New Delhi Gang Rape: 2 arrested for raping girls at swimming pool in delhi | দেশ
সর্বশেষ সংবাদ
অস্ত্র নিয়ে ইসরায়েলে যাওয়ার সময় সৌদির জাহাজ ইতালিতে আটক
অস্ত্র নিয়ে ইসরায়েলে যাওয়ার সময় সৌদির জাহাজ ইতালিতে আটক
সর্বশেষ সংবাদ
US Six Decade Old Animosity: ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ৬৩ বছরের পুরনো ! এস জয়শঙ্কর বলছেন যে MIG-21-এর সঙ্গে এর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে | দেশ
US Six Decade Old Animosity: ভারতের প্রতি ট্রাম্পের বিদ্বেষ ৬৩ বছরের পুরনো ! এস জয়শঙ্কর বলছেন যে MIG-21-এর সঙ্গে এর বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে | দেশ
সর্বশেষ সংবাদ
Sha’Carri Richardson issues public apology to Christian Coleman after domestic violence arrest | More sports News
Sha’Carri Richardson issues public apology to Christian Coleman after domestic violence arrest | More sports News
খেলাধুলা

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
ইরানকে নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় যেভাবে সহায়তা করছে চীন

ইরানকে নিষেধাজ্ঞা মোকাবিলায় যেভাবে সহায়তা করছে চীন

 সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো

সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়ার চেয়ে বাংলাদেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো

 ইসপাহানে বাচ্চাদের খেলনা উড়েছিল— দাবি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

ইসপাহানে বাচ্চাদের খেলনা উড়েছিল— দাবি ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

 আনোয়ারায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হলেন কাইয়ুম শাহ

আনোয়ারায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান হলেন কাইয়ুম শাহ

 গাজীপুরে অপহরণ মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার – Corporate Sangbad

গাজীপুরে অপহরণ মামলার পলাতক আসামী গ্রেফতার – Corporate Sangbad

 ‘এ বাজেট দরিদ্র মানুষকে শোষণের হাতিয়ার’

‘এ বাজেট দরিদ্র মানুষকে শোষণের হাতিয়ার’

 বিদ্যুৎ নিয়ে যারা দুর্নীতির কথা বলে তারাই পৃষ্ঠপোষক: কাদের

বিদ্যুৎ নিয়ে যারা দুর্নীতির কথা বলে তারাই পৃষ্ঠপোষক: কাদের

 আওয়ামী লীগের কার্যালয় নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির অনুদানের চেক হস্তান্তর

আওয়ামী লীগের কার্যালয় নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির অনুদানের চেক হস্তান্তর

 Made In India Vodka Comes of Age, Homegrown Brands Are Providing Quality Alcohol At Affordable Pricing

Made In India Vodka Comes of Age, Homegrown Brands Are Providing Quality Alcohol At Affordable Pricing

 বিনিয়োগকারীদের অর্থের নিরাপত্তায় নতুন নির্দেশনা দিল বিএসইসি – Corporate Sangbad

বিনিয়োগকারীদের অর্থের নিরাপত্তায় নতুন নির্দেশনা দিল বিএসইসি – Corporate Sangbad
Advertise here