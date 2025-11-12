গুম-খুন নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র চলাকালীন টিএসসিতে ২ বিস্ফোরণ

ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসিতে গুম, খুন, লুটপাট নিয়ে ঢাবিতে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী চলমান অবস্থায় ২টি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক টিএসসি এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত সোয়া নয়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, হঠাৎ পর পর বিকট শব্দে দু’টি বিস্ফোরণ ঘটে। তবে, কে বা কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, সে ব্যাপারে জানা যায়নি। শব্দগুলো চায়ের দোকানের পেছন থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. সাইফুদ্দিন আহমেদ সারাবাংলাকে বলেন, ‘আমার ধারণা, ককটেলগুলো দুষ্কৃতিকারীরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভেতর থেকে মেরেছে। পুলিশ সেখানে উপস্থিত আছে। আমি বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছি।’