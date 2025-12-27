শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৪:৩৩ অপরাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

গুলশানের বাসায় ফিরেছেন তারেক রহমান

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৫
গুলশানের বাসায় ফিরেছেন তারেক রহমান


ঢাকা: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দুপুর ২টা ২৫ মিনিটে গুলশানের বাসভবনে প্রবেশ করেছেন। শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে বাসভবন থেকে বের হয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি শেষ করে তিনি বাসায় ফেরেন।

সকাল ১০টা ৪০মিনিটে বাস ভবন থেকে বের হয়ে ১১টার কিছু পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধি ও শহিদ ওসমান হাদির কবর জিয়ারত করেন।

এসময় দলীয় মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহ উদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়াজ আহমেদ খান, প্রো-ভিসি মামুন আহমেদ, বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল, খায়রুল কবির খোকন, বিএনপির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ড. ওবায়েদুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল, ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব, তারেক রহমানের এপিস মিয়া নূর উদ্দিন অপু, বিশেষ সহকারি আতিকুর রহমান রুমনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

হাদির কবর জিয়ারতের পরে তারেক রহমান চলে যান আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন অফিসে। দুপুর ১টা ১০ মিনিটের সময় তিনি তার এনআইডি রেজিস্ট্রেশনের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন।
তারপর তিনি নির্বাচন ভবন থেকে বের হয়ে সোজা চলে যান বনানী কবরস্থানে ছোট ভাই প্রয়াত আরাফাত রহমান কোকোর কবরস্থানে। ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতের পর বের হয়ে পাশে বনানী সামরিক কবরস্থানে শ্বশুর রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খানের কবর জিয়ারত, ফাতেহা পাঠ ও দোয়া করেন।

সেখান থেকে বের হয়ে দুপুর ২টা ২৫ মিনিটের সময় তারেক রহমান তার গাড়ি বহর নিয়ে গুলশানের ১৯৬ বাড়িতে প্রবেশ করেন।





