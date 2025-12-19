গোবিপ্রবিতে জয় বাংলা চত্বরকে শহিদ হাদি চত্বর ঘোষণা শিক্ষার্থীদের 

গোবিপ্রবি: গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) জয় বাংলা চত্বরকে শহিদ হাদি চত্বর ঘোষণা করেছেন শিক্ষার্থীরা।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা।
মিছিলটি হল চত্বর থেকে শুরু হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল ও প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকের সামনে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের জয় বাংলা চত্বরকে শহিদ হাদি চত্বর ঘোষণা করা হয়।
এ সময় শিক্ষার্থীরা ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘হাদি ভাই কবরে, খুনি কেন ভারতে?’, ‘যে ভারত খুনি পালে, সেই ভারত ভেঙে দাও’, ‘ভারতীয় আধিপত্য ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও’, ‘ছাত্রলীগের আস্তানা ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও’, ‘ইনকিলাব ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘আপোস না সংগ্রাম-সংগ্রাম সংগ্রাম’ এবং ‘মুজিববাদ মুর্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন।
উল্লেখ্য, গত ১২ ডিসেম্বর জুমা’র নামাজ শেষে রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় ব্যাটারিচালিত রিকশায় থাকা অবস্থায় শরীফ ওসমান হাদিকে মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা গুলি করে। গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হলে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয় এবং তিনি সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।