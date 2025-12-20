শনিবার, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৪৮ অপরাহ্ন
গোবিপ্রবিতে শহিদ হাদির গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫
গোবিপ্রবিতে শহিদ হাদির গায়েবানা জানাজা ও কফিন মিছিল


গোবিপ্রবি: জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ও আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (গোবিপ্রবি) গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২০শে ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে যোহরের নামাজের শেষে বেলা ২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটের সামনে এই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকশ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এসময় গায়েবানা জানাজার আগে বক্তব্য দেন গোবিপ্রবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বিদ্যুৎ।

এসময় তিনি ২০১৩ সালে ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কথা বলায় বিএনপি নেতা ইলিয়াস আলীকে গুম করা, ২০১৮ সালে আবরারকে হত্যা এবং সর্বশেষ আমাদের সকলের প্রিয় ওসমান হাদিসহ সকল ভারতীয় আধিপত্যবাদবিরোধী শহিদের স্মৃতিচারণ করেন।

তিনি বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি ভাই ভারতীয় আগ্রাসনের অগ্রনায়ক ছিলেন। তাকেও কিলিং মিশনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। যে বুলেট দিয়ে শহিদ ওসমান হাদি ভাইকে শহিদ করা হয়েছে, সেই বুলেট শুধু ওসমান হাদি ভাইকে শহিদ করেনি, সেটি সারা বাংলাদেশকে আঘাত করেছে।’

পরবর্তীতে বক্তব্য দেন গোবিপ্রবির ইএসডি ডিপার্টমেন্টের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী আবু দারদা। এসময় তিনি পবিত্র কুরআনের সুরা আল বাকারার ১৫৪ নং আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, ‘আল্লাহর রাস্তায়, ফ্যাসিবাদীর বিরুদ্ধে যারা জীবন দেয় তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত আছে তোমরা তা উপলব্ধি করো না। আমরা প্রত্যেকে এক একজন হাদি।’ এসময় তিনি ওসমান হাদী খুনিকে ধরতে না পারাকে প্রশাসনের দূর্বলতা বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়াও শিক্ষার্থীরা আরও বলেন, ইদানীং আমরা কিছু কালচারাল ফ্যাসিস্ট ও শাহবাগী সুশীলদের দেখতে পাচ্ছি, যারা ওসমান হাদি ভাইয়ের মৃত্যুকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করছে এবং ভারতীয় আগ্রাসনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। তাদেরকে স্পষ্ট বলতে চাই তোমরা ভারতীয় আধিপত্যের পক্ষে কথা বললে ভারতে চলে যাও। তোমরা মোদির পক্ষে কথা বললে মোদির কাছে চলে যাও। ওসমান হাদি ভাইয়ের সংগ্রাম ছিল এই কালচারাল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে। আমাদের সংগ্রামও এই কালচারাল ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে চলছে, চলবে ইনশাআল্লাহ।

নামাজে জানাজার পরে ভারতীয় আদিপত্যবাদবিরোধী কফিন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেট হতে শুরু হয়ে কফিন কাঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রশাসনিক ভবনের সামনে দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইএসডি ডিপার্টমেন্টের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আবু দারদা।





