চট্টগ্রামে ফের বিক্ষোভে ইসলামী ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুতরা

চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রামে বেসরকারি ইসলামী ব্যাংকের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তারা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন। চাকরি ফেরত পেতে তারা অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সকালে চন্দনাইশ উপজেলার গাছবাড়িয়া এলাকায় চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে এ কর্মসূচি পালন করেন চাকরিচ্যুতরা।
মানববন্ধনে চাকরিচ্যুতরা বলেন, ৫ আগস্টের পর হঠাৎ ইসলামী ব্যাংক থেকে আমাদের কোনো ধরনের নোটিশ না দিয়ে অমানবিকভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আমরা কোনো তদবির কিংবা সুপারিশের ভিত্তিতে চাকরিতে ঢুকিনি। সকল বৈধ ডকুমেন্ট জমা দিয়ে পরীক্ষা দিয়ে চাকরি অর্জন করেছিলাম। কিন্তু আমাদের যখন চাকরি কেড়ে নেওয়া হলো, তখন আমাদের সরকারি চাকরিতে আবেদন করার বয়সও শেষ হয়ে গেল। সাড়ে ৫ হাজার চাকরিজীবীকে বেকার করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের ঘরে এখন অভাব-অনটন। খাওয়া-পড়া, ছেলেমেয়ের পড়ালেখার খরচ যোগাতে পারছি না।
সরকার প্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের হস্তক্ষেপ কামনা করে তারা বলেন, আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দিন। আমাদের চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনুন। পরিবার নিয়ে আমাদের সুন্দরভাবে বাঁচতে দিন।
ইসলামী ব্যাংক থেকে চাকরিচ্যুত আবু রায়হান ফয়সালের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তব্য দেন চন্দনাইশ পৌরসভা এলডিপির সভাপতি এম আইনুল কবির, ইসলামী ফ্রন্ট নেতা আলমগীর ইসলাম বঈদী, চাকরিচ্যুত আনিসুল ইসলাম, সৈয়দ নাজমুস সাকিব, আবু রেহান ফয়সাল, খোরশেদুল আলম, রায়হান, সেলিম উদ্দিন, ইকবাল হোসেন, সাইফ এনাম, আনোয়ার হোসাইন এবং মো. সোলাইমান।