চবিতে ভর্তি পরীক্ষার্থী মেয়ের সঙ্গে যাওয়া বাবার মৃত্যু

চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা এক পরীক্ষার্থীর সঙ্গে যাওয়া বাবার আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অসুস্থ হওয়ার পর হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
মৃত ইব্রাহীম খলিল (৬০) কুমিল্লা জেলার বাসিন্দা। মেয়ে নাশিতা তাসনিমকে নিয়ে তিনি চবি ক্যাম্পাসে গিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।
শনিবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে।
জানা গেছে, মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শহিদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ভবনে পরীক্ষার হলে পৌঁছে দেওয়ার কিছুক্ষণ পর ইব্রাহীম খলিল হঠাৎ বুকে ব্যথা অনুভব করেন। আশপাশের লোকজনের সহযোগিতায় তাকে শহিদ আবদুর রব হলের একটি কক্ষে নেওয়া হয়। সেখানে তাকে শুইয়ে রাখার পর তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে শুরু করে।
এরপর তাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন জানিয়ে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শহরের হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।
চবি মেডিকেল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিকেল অফিসার মোহাম্মদ আবু তৈয়ব বলেন, ‘তিনি হার্ট অ্যাটাক করেছিলেন। এখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে শহরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা গেছেন।’