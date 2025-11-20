চবি’র সহকারী রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী রেজিস্ট্রারকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন একদল শিক্ষার্থী। তিনি সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলার আসামি বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ( ২০ নভেম্বর) বিকেলে ক্যাম্পাস থেকে একদল শিক্ষার্থী তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
আটক আবুল মনসুর শিকদার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অনুষদের সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী সারাবাংলাকে জানান, গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলায় তিনি ৫ নম্বর আসামি হিসেবে আছেন। সেই ঘটনার পর আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে কিছু শিক্ষার্থী তাকে ক্যাম্পাসে দেখে আটক করে। এরপর তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য হাটহাজারী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) একাধিকবার কল করেও পাওয়া যায়নি।