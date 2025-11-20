বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর ২০২৫, ১০:৫৬ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Is Hardik Pandya Engaged To GF Mahieka Sharma?; Ahaan Panday Breaks Silence On Dating Rumours With Aneet Padda | Bollywood News ‘Hopefully, we can keep him quiet’: Steve Smith names biggest Ashes threat for Australia | Cricket News ‘Nothing Suspicious If Husband Leaves Assets To Wife’: Priya Sachdev Kapur To Court | Movies News Smriti Mandhana flaunts ring, confirms engagement with Palash Muchhal in viral dance video with teammates – watch | Cricket News চবি’র সহকারী রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ Keerthy Suresh SLAMS AI Misuse After Morphed Photos Go Viral: ‘It’s Irritating And Hurtful’ | Tamil Cinema News More pitch trouble? South Africa bowling coach ahead of Guwahati Test – ‘If they cut the grass… ‘ | Cricket News তারেক রহমানের ৬১তম জন্মদিনে ৬১ কপি কোরআন বিতরণ ঢাবির জগন্নাথ হলে ‘সংহতির বাংলাদেশ নাইট ফুটসাল’ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন This Cult Drama About A Female Don Flopped But Won 6 National Awards
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

চবি’র সহকারী রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: বৃহস্পতিবার, ২০ নভেম্বর, ২০২৫
  • ৮ সময় দেখুন
চবি’র সহকারী রেজিস্ট্রারকে পুলিশে সোপর্দ


চট্টগ্রাম ব্যুরো: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী রেজিস্ট্রারকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন একদল শিক্ষার্থী। তিনি সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় গ্রামবাসীর সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলার আসামি বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার ( ২০ নভেম্বর) বিকেলে ক্যাম্পাস থেকে একদল শিক্ষার্থী তাকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

আটক আবুল মনসুর শিকদার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরেস্ট্রি অনুষদের সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী সারাবাংলাকে জানান, গত ৩১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় করা মামলায় তিনি ৫ নম্বর আসামি হিসেবে আছেন। সেই ঘটনার পর আজ (বৃহস্পতিবার) বিকেলে কিছু শিক্ষার্থী তাকে ক্যাম্পাসে দেখে আটক করে। এরপর তাকে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানার জন্য হাটহাজারী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) একাধিকবার কল করেও পাওয়া যায়নি।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
ইস্ট-ওয়েস্টের ১০ তলা থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ইস্ট-ওয়েস্টের ১০ তলা থেকে পড়ে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ঢাবি ছাত্রদলের আয়োজনে কাল নবান্ন উৎসব

ঢাবি ছাত্রদলের আয়োজনে কাল নবান্ন উৎসব

শহীদ তিতুমীরের স্মরণে আলোচনা সভা

শহীদ তিতুমীরের স্মরণে আলোচনা সভা

ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কারণে বেরোবিতে পেছালো শীতকালীন ছুটি

ছাত্রসংসদ নির্বাচনের কারণে বেরোবিতে পেছালো শীতকালীন ছুটি

বেরোবি ছাত্রসংসদ নির্বাচন ২৯ ডিসেম্বর

বেরোবি ছাত্রসংসদ নির্বাচন ২৯ ডিসেম্বর

ডাকসু, জাকসু, রাকসু, চাকসু খুনির পক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করার দাবি

ডাকসু, জাকসু, রাকসু, চাকসু খুনির পক্ষে অবস্থানকারী শিক্ষকদের চাকুরিচ্যুত করার দাবি

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
ডেঙ্গুতে আরও ৫ মৃত্যু, হাসপাতালে ১১৬২
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST