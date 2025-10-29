চবি ছাত্রদলের ৪২০ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

চট্টগ্রাম ব্যুরো: দীর্ঘ দুই বছর আড়াই মাস পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত নতুন কমিটিতে ৪২০ সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বুধবার (২৯ অক্টোবর) রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এবং সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছিরের সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই কমিটি প্রকাশ করা হয়।
নতুন কমিটিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আলাউদ্দিন মহসিন এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল্লাহ আল নোমান। এছাড়া, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. ইয়াসিন এবং সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়।
ঘোষিত কমিটিতে ৪২০ জনের মধ্যে সহ-সভাপতি ৫৫ জন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ৯২ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ৬৩ জন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৬৪ জন এবং সদস্য ৬২ জন রয়েছেন।
পূর্ণাঙ্গ কমিটির বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় সারাবাংলাকে বলেন, ‘দীর্ঘদিন পর পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করায় আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সাধুবাদ জানাই। তবে নিয়মিতভাবে কমিটি ঘোষণা করা উচিত, যাতে নতুন নেতৃত্ব গড়ে উঠতে পারে। আশা করি ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে কমিটি ঘোষণায় মনোযোগ দেওয়া হবে এবং যারা বাদ পড়েছেন তাদেরও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হবে ‘