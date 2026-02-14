চার কন্যাশিশুকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে নিউ ইয়র্কে ডে-কেয়ার শিক্ষক গ্রেপ্তার

ইমা এলিস, নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি ::
নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিনের একটি ডে-কেয়ার সেন্টারের শিক্ষক ডেভান্টে ব্রাউন (৩০)–কে একাধিক ছোট ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি বুশউইক এলাকার শিশু যত্নকেন্দ্রে শিক্ষকতার কাজ করতেন। সেখানে একাধিক ছোট ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার নিউ ইয়র্ক পুলিশ–এর ব্রুকলিন চাইল্ড অ্যাবিউজ স্কোয়াড তাকে গ্রেপ্তার করে।
ব্রুকলিন জেলা অ্যাটর্নির অফিস–এর তথ্য অনুযায়ী, এভারগ্রিন অ্যাভিনিউয়ের দ্য লার্নিং ফ্যাক্টরি –তে শিক্ষকতা করা ব্রাউন প্রায় দেড় বছর ধরে ৫, ৬ ও ৯ বছর বয়সী চারজন কন্যাশিশুকে একাধিকবার নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত ব্যক্তি ডে-কেয়ার সেন্টারের ভেতরে শিশুদের পোশাকের ওপর ও ভেতরে তাদের ‘সংবেদনশীল অঙ্গ’ স্পর্শ করতেন বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।
ডিএর মতে, অন্তত একবার তিনি ব্রুকলিন ব্রিজ পার্ক–এ থাকা অবস্থায়ও এক শিশুকে নির্যাতন করেন। এছাড়া, অভিযোগ রয়েছে এক শিশুকে চুপ করাতে তিনি হুমকি দেন এবং বলেন, সে যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ককে জানায়, তবে তার প্রিয় শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে।
গত গ্রীষ্মে শিশুরা তাদের বাবা–মাকে ঘটনাগুলো জানালে অভিভাবকেরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন বলে ডিএর দপ্তর জানিয়েছে। নিউজ১২–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্তত দু’জন ব্যক্তি সেন্টারের মালিকদের কাছে ব্রাউনের আচরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তা গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়নি।
বুধবার ব্রুকলিন সুপ্রিম কোর্টে ব্রাউনের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিগ্রির যৌন নির্যাতন, জোরপূর্বক স্পর্শ এবং শিশুর কল্যাণ বিপন্ন করার একাধিক অভিযোগ আনা হয়। তাকে জামিনে আটক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আগামী ২৭ মার্চ আবার আদালতে হাজির হওয়ার কথা। তার সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ প্রথম ডিগ্রির যৌন নির্যাতন এর সর্বোচ্চ শাস্তি সাত বছরের কারাদণ্ড।
ব্রুকলিনের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি এরিক গঞ্জালেজ বলেন, এই মামলার অভিযোগ মানবিক বিবেককে নাড়া দেয়। নিরাপদে শেখা ও বড় হওয়ার জন্য নির্দোষ শিশুদের একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই আস্থাকে সবচেয়ে ভয়াবহভাবে ভেঙেছে। আমরা কখনোই শিশুদের প্রতি এমন শোষণ ও নির্যাতন সহ্য করতে পারি না এবং কর্তৃত্বের অপব্যবহার করে যারা শিশুদের ক্ষতি করে, তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোরভাবে মামলা চালিয়ে যাব।