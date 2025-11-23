রবিবার, ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ০২:৫৭ অপরাহ্ন
শিরোনাম :
Karisma Kapoor’s Daughter Samaira’s Nearlu Rs 95 Lakh US College Fee Sparks Buzz Amid Sunjay Kapur’s Will Row | Bollywood News ‘Mazak bana rakha hai Test cricket ko’: Rishabh Pant’s fiery message for Team India star caught on stump mic – watch | Cricket News চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ Mom-To-Be Sonam Kapoor Stuns In All-White Outfit, Fans Call Her ‘Gorgeous Mama’ | Bollywood News Palash Muchhal surprises Smriti Mandhana mid-dance with a heartwarming gesture – watch | Cricket News সেনাকর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৩ ও ৭ ডিসেম্বর – Corporate Sangbad If Not A Superstar, Here’s A Surprising Job Amitabh Bachchan Says He Would Be Doing In Allahabad Smriti Mandhana’s sangeet ceremony: Jemimah Rodrigues, Shreyanka Patil & teammates steal the show with dance tribute – watch | Cricket News ২৬ নভেম্বর সমতা লেদারের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad Smriti Mandhana to get married today to Palash Muchhal: Inside her secret love story | Off the field News
প্রচ্ছদ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: রবিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৫
  • ২ সময় দেখুন
চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ


চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনারুল ইসলাম হকা ডাক্তারের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কেটে নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) সকাল থেকে থেমে থেমে গাছ কাটা অব্যাহত রয়েছে। রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে হরিহরনগর-নবদুর্গাপুর সড়কের পাশে অর্ধেক কাটা অবস্থায় একটি নিম গাছ ও একটি শিশু গাছ দেখা যায়। গ্রামবাসীর উপস্থিতি টের পেয়ে জড়িতরা গাছ কাটা বন্ধ রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

গ্রামবাসীর অভিযোগে জানা যায়, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আনারুল ইসলাম হকা ডাক্তার গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত। এর আগেও একাধিকবার তার বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে।

অবৈধভাবে সরকারি গাছ কাটা প্রসঙ্গে আনারুল ইসলাম হকা ডাক্তার বলেন, ‘আমি এই এলাকায় যত গাছ আছে সেগুলো দেখাশোনা করি। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে রাস্তার দুই পাশে যে গাছগুলো সমিতির সহায়তায় লাগানো হয়েছিল সেই সমিতির সভাপতি আমি। আমার কাছে বেনীপুর গ্রামের মাদ্রাসায় কর্মরতরা এসে আর্থিক সহযোগীতা চেয়েছে। তাদেরকে সহায়তা করার জন্য আমি একটি গাছ কেটে নেওয়ার জন্য বলি। তারা কয়টা গাছ কেটেছে তা আমি জানি না। যেসব গাছ কাটা হয়েছে তার মধ্যে বনবিভাগ পায় ৫৫ শতাংশ কমিশন আর আমরা পাই ৪৫ শতাংশ। এর আগেও আমি করোতোয়া রোডে এক লাখ ৩০ হাজার টাকার গাছ বিক্রি করেছি। এ বিষয়টি জীবননগর উপজেলা বনকর্মকর্তা কাজল ভাই সব জানেন।’

জীবননগর উপজেলা বনকর্মকর্তা শরিফুল ইসলাম বলেন বলেন, ‘সরকারি গাছ কাটা হচ্ছে এমন অভিযোগ পেয়ে আমি সেখানে আমার দুইজন লোককে পাঠাই। তারা সরজমিনে দেখে এসেছে, সরকারি জমির গাছ কাটার কোনো অনুমতি আমরা দেইনি। যারা গাছ কাটার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Karisma Kapoor’s Daughter Samaira’s Nearlu Rs 95 Lakh US College Fee Sparks Buzz Amid Sunjay Kapur’s Will Row | Bollywood News

Karisma Kapoor’s Daughter Samaira’s Nearlu Rs 95 Lakh US College Fee Sparks Buzz Amid Sunjay Kapur’s Will Row | Bollywood News

Mom-To-Be Sonam Kapoor Stuns In All-White Outfit, Fans Call Her ‘Gorgeous Mama’ | Bollywood News

Mom-To-Be Sonam Kapoor Stuns In All-White Outfit, Fans Call Her ‘Gorgeous Mama’ | Bollywood News

সেনাকর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৩ ও ৭ ডিসেম্বর – Corporate Sangbad

সেনাকর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ৩ ও ৭ ডিসেম্বর – Corporate Sangbad

If Not A Superstar, Here’s A Surprising Job Amitabh Bachchan Says He Would Be Doing In Allahabad

If Not A Superstar, Here’s A Surprising Job Amitabh Bachchan Says He Would Be Doing In Allahabad

২৬ নভেম্বর সমতা লেদারের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

২৬ নভেম্বর সমতা লেদারের পর্ষদ সভা – Corporate Sangbad

Who Will Direct Thalaivar 173 After Sundar C’s Exit? Rajinikanth’s Film Finds New Contenders | Regional Cinema News

Who Will Direct Thalaivar 173 After Sundar C’s Exit? Rajinikanth’s Film Finds New Contenders | Regional Cinema News

কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
কর্ণফুলীতে জোরপূর্বক প্রতিবেশীর গাছ কেটে জায়গা দখলের অভিযোগ
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
‘Trophy is here, you just have to pick it up’: Team India stars rally behind Harmanpreet Kaur’s side ahead of World Cup final | Cricket News
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
আনোয়ারায় গ্ৰাম আদালতের প্রতিবেদন প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
বিনিয়োগের সম্ভাবনা, আইনি শূন্যতায় প্রতারণার ফাঁদ?
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
ভোলায় বিজেপির কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় মুখ খুললেন পার্থ
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
নাগরপুরে বিএনপির উদ্যোগে বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
দুই দিনের বৃষ্টির অজুহাতে সবজির দাম বৃদ্ধি, চরম বিপাকে সাধারন পেশাজীবী মানুষ
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
নোয়াখালীর ফয়সাল ইবনে নুরকে আহ্বায়ক করে এনসিপি সৌদি কমিটি ঘোষণা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
কুষ্টিয়া-১ আসনে মনোনয়ন পেয়ে নেতা-কর্মীদের বাড়ি বাড়ি শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন সাবেক এমপি রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
নিখোঁজের ১১ বছর পর দেশে ফিরল ৪ সন্তানের জননী শান্তনা
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST