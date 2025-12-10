চুয়াডাঙ্গায় ২ জেএসডি প্রার্থীর সাংবাদিক সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গার দুটি আসনের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) মনোনীত দুই প্রার্থীর সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা পৌনে ১২টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এ সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
সম্মেলনে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য দেন জেএসডি’র চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের প্রার্থী মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন। এসময় লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জেএসডি প্রার্থী অধ্যাপক শেখ সেলিম।
বক্তব্যে বলা হয়, ‘আমরা একাত্তর এবং জুলাই অভ্যুত্থানের জনআকাংঙ্খা বাস্তবায়নে রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার করে সাম্য মানবিক মর্যাদা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়তে চাই। আমরা ভোটারদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট প্রদানে দখল মুক্ত ভোটকেন্দ্র ও দলীয় বলয় মুক্ত লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড এবং ভয় ভীতিহীন একটি পরিবেশ তৈরির দাবি করছি। কারণ, দেশের মানুষ ভালো নেই। যে কারনে জাতির নিরাপত্তার স্বার্থে এই নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়েছে। জেএসডি ও গণতন্ত্র মঞ্চ এছাড়া আগামী নির্বাচনে জোটভুক্ত হয়ে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রয়েছে। আশাকরি, এগুলো নিশ্চিত হলেই আমরা চুয়াডাঙ্গা-১ ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ভোটারদের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা ফাস্ট শিরোনামে জেলার আর্থসামাজিক উন্নয়নে দলীয় কর্মসূচির আলোকে ভুমিকা রাখবো।’
সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি)-এর জেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য লাবলুর রহমান, সাফেতুল ইসলাম, আবু বক্কর সিদ্দিক, আবুল কাশেম, নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।