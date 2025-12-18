চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন বিএনপি প্রার্থী

চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে রির্টার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান।
এসময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাজা আবুল হাসনাত, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট ও সীমান্ত ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক চেয়ারম্যান শাহজাহান আলীসহ দলীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।