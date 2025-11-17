মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ০৮:০৯ পূর্বাহ্ন
চূড়ান্ত নিবন্ধন পেল এনসিপি ও বাসদ মার্কসবাদী

  • আপডেট সময়: সোমবার, ১৭ নভেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত নিবন্ধন পেয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)। এর ফলে আগামী নির্বাচনে নিজ প্রতীকেই নির্বাচন করতে পারবে এই দুটি দল।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) রাতে ইসি কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত ৪ নভেম্বর কমিশন তিন দলকে নিবন্ধন দেওয়ার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত দাবি-আপত্তি জানানোর সময়সীমা নির্ধারণ করে। ওই সময়ের মধ্যে কোনো দাবি বা আপত্তি জমা হয়নি।

এ তিন দলের মধ্যে শুধু বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টির বিরুদ্ধেই ১০ থেকে ১৫টি দাবি-আপত্তি কমিশনে জমা পড়ে। এসব আবেদন কমিশনের পর্যালোচনায় রয়েছে।





