ছাত্রলীগ ঠেকাতে লাঠি হাতে রাকসু সদস্যদের গণজমায়েত

রাবি: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে লাঠি হাতে নিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কার্যক্রমের প্রতিবাদে ও পুনরাগমন ঠেকাতে গণজমায়েত করেছেন রাকসুর নেতাকর্মীরা। বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা চত্বরে রাকসুর উদ্যোগে এই জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।
রাকসুর নেতারা জানান, তারা আনন্দঘন পরিবেশে অবস্থান নিলেও রাতে বিভিন্ন গেইটে গ্রুপভিত্তিক অবস্থান করবেন।
এসময় রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ সংগঠন আগামীকাল (১৩ নভেম্বর) নৃশংস কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা নিয়েছে। সেই আশঙ্কায় আমরা রাত ৯টা থেকে ক্যাম্পাসে অবস্থান নিয়েছি। ১৬ জুলাই যেভাবে তাদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই এবারও আমরা তাদের প্রবেশ ঠেকাব।’
রাকসুর জিএস সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, ‘আওয়ামী লীগ যতবার নিজেদের শক্তিশালী দেখানোর চেষ্টা করবে, আমরা ততবারই ১৬ জুলাইয়ের মতো লাঠি হাতে দাঁড়াব। কেউ যদি ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ পরিচয় দেয়, তবে খারাপ কিছু হতে পারে। জুলাইয়ে যেমন লাঠি দিয়ে তাদের ক্যাম্পাস থেকে তাড়িয়েছি, এবারও তাই হবে।’
রাকসুর মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সায়িদা হাফছা বলেন, ‘নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে আমরা একত্রিত হয়েছি। আমরা চাই ক্যাম্পাস সব সময় নিরাপদ থাকুক এবং কোনো সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এখানে প্রবেশ না করুক।’