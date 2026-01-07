বুধবার, ০৭ জানুয়ারী ২০২৬, ১০:৫৮ পূর্বাহ্ন
শিক্ষা

জকসুতে ৪ বিভাগের ফলাফল প্রকাশ, এগিয়ে শিবির

  বুধবার, ৭ জানুয়ারী, ২০২৬
জকসুতে ৪ বিভাগের ফলাফল প্রকাশ, এগিয়ে শিবির


জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪টি বিভাগের ফল প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। যার মধ্যে ভিপি, জিএস, এজিএস এগিয়ে আছেন শিবির সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেল।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহিদ সাজিদ ভবনের নিচে অবস্থিত অডিটরিয়ামে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে আংশিক ফলাফল প্রকাশ অনুষ্ঠানে এ ফল প্রকাশ করা হয়।

জানা যায়, ভূগোল ও পরিবেশ, নৃবিজ্ঞান, ফার্মেসি, লোকপ্রশাসন-এ ৪ বিভাগের ফলাফলে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে ভিপি পদে অদম্য জবিয়ান ঐক্যে রিয়াজুল ইসলাম (শিবির) ১০০, ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান ভিপি পদপ্রার্থী এ কে এম রাকিব ৯১, জিএস পদে আব্দুল আলিম আরিফ (শিবির) ৯০, খাদিজাতুল কুবরা (ছাত্রদল) ৪৫, এজিএস পদে মাসুদ রানা (শিবির) ৯৮,বি এম আতিকুর রহমান তানজিল (ছাত্রদল) ৪৫ ভোট পেয়েছেন।

নৃবিজ্ঞান বিভাগে ভিপি পদে রিয়াজুল ইসলাম (শিবির) ১২৮, একে এম রাকিব (ছাত্রদল) ১১৮, জিএস পদে আব্দুল আলিম আরিফ (শিবির) ১২৩, খাদিজাতুল কুবরা (ছাত্রদল) ৭৩, এজিএস পদে মাসুদ রানা (শিবির) ১০২, তানজিল (ছাত্রদল)১২৬।

লোক প্রশাসন বিভাগের ভিপি পদে রিয়াজুল ইসলাম (শিবির) ১২২, রাকিব (ছাত্রদল) ১৩২, জিএস পদে আব্দুল আলিম আরিফ (শিবির) ১২৩, খাদিজাতুল (ছাত্রদল) ৬২, এজিএস পদে মাসুদ রানা (শিবির) ১৩০, বি এম আতিকুর রহমান তানজিল (ছাত্রদল) ১০৬।

ফার্মেসি বিভাগে ভিপি পদে রিয়াজুল ইসলাম (শিবির) ৭৮, একে এম রাকিব(ছাত্রদল) ৫৩। জিএস পদে আব্দুল আলিম আরিফ(শিবির) ৮৩, খাদিজাতুল কুবরা (ছাত্রদল) ২৬। এজিএস পদে মাসুদ রানা ( শিবির) ৭৮ বি এম আতিকুর রহমান তানজিল (ছাত্রদল) ৪৫ ভোট পেয়েছেন।

এখন পর্যন্ত প্রকাশিত ৪টি কেন্দ্রের মোট ফলাফল:

  • ভিপি পদে—রিয়াজুল ইসলাম: ৪২৭ ( শিবির), একেএম রাকিব: ৩৯৪ ( ছাত্রদল)।
  • জিএস পদে—আব্দুল আলিম: ৩৮৫ (শিবির), খাদিজাতুল কুবরা: ২০৫ (ছাত্রদল)।
  • এজিএস পদে—মাসুদ রানা: ৪০৫ (শিবির), তানজিল: ৩২১ (ছাত্রদল)।





