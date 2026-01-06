মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ১১:৩৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
Leonardo DiCaprio Steals Spotlight At Timothee Chalamet’s Star-Studded Birthday Party | Hollywood News More than cricket: How SA20 has turned matchdays into a full-blown festival | Cricket News শীতের মৌসুমে মেয়ের শশুর বাড়িতে শীতের পিঠা সাগরে জলদস্যুতা নিয়ে কুতুবদিয়া উপজেলা মৎস্যজীবি দলের সভাপতি জয়নাল আবেদীনের দলীয় স্ট্যাটাস। কুলাউড়ায় ঋণের চাপে রিক্সা চালক গৌরাঙ্গের আত্মহত্যা জামিনে মুক্তি পেলেন জুলাই যোদ্ধা সুরভী – Corporate Sangbad Actor Parthiban Recalls Defining Moments With AVM Saravanan Vijay Hazare Trophy Live Score: Shubman Gill, Shreyas Iyer in focus; Virat Kohli unavailable জকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু Priyanka Chopra Shares ‘Musings’ On Being Kind To Herself As She Steps Into 2026 | Watch | Bollywood News
প্রচ্ছদ
শিক্ষা

জকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ২ সময় দেখুন
জকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু


জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও নানা জটিলতার পর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই নির্বাচনকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে ব্যাপক আগ্রহ ও প্রত্যাশা।

সকাল ৮টার দিকে সরেজমিনে দেখা গেছে, পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েম করা হয়েছে। লাইন ধরে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করছেন শিক্ষার্থীরা। ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যালট পেপার, ভোট বাক্স ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এবারের জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ হাজার ৪৪৫ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১৯০ জন।

কমিশন সূত্রে জানা গেছে, ভোটগ্রহণের জন্য মোট ৩৯টি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে বসানো হয়েছে ১৭৮টি বুথ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি কেন্দ্র এবং একটি হল সংসদের জন্য আলাদা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করতে প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসারসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিজ নিজ কেন্দ্রে প্রস্তুত রয়েছেন। পাশাপাশি সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক দল মোতায়েন করা হয়েছে।

এদিকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিভিন্ন প্যানেল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা শিক্ষার্থীদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রার্থীরা শিক্ষার্থী ও ভোটারদের কাছে শেষবারের মতো ভোট ও দোয়া চাইছেন।

উল্লেখ্য, এই নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের প্রতিনিধিত্ব সংকট কাটিয়ে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার ও দাবি-দাওয়া বাস্তবায়নে কার্যকর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করছেন জবিয়ানরা।





Source link

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
জকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট আজ

জকসুর প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট আজ

কুবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবির, সেক্রেটারি সাইফুল

কুবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবির, সেক্রেটারি সাইফুল

নিছক ভুল বলছে নির্বাচন কমিশন

নিছক ভুল বলছে নির্বাচন কমিশন

ঢাবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক

ঢাবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি মহিউদ্দিন, সেক্রেটারি আশিক

নিছক ভুল বলছে নির্বাচন কমিশন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ নিরাপত্তা নির্দেশনা জারি

জকসুতে ডেমো ভোট গণনায় অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

জকসুতে ডেমো ভোট গণনায় অসংগতির অভিযোগ ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের

ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
বিনামূল্যে ডেন্টাল পরামর্শ দিল ব্র্যাক হেলথকেয়ার উত্তরা সেন্টার
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
নিস্তব্ধ ‘ফিরোজা’: সবই আছে, নেই শুধু বাড়ির প্রিয় মানুষ
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST