কালিয়াকৈর ধানের শীষের মনোনীত প্রার্থীর কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে দৌলতপুরে গ্রেফতার ১ ধর্মীয় বৈচিত্র মাথায় রেখে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতার শিক্ষা দিবেন – কর্নেল একরামুল রাহাত নাগরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস  পালিত দৌলতপুরে বিএসএফের গুলিতে যুবকের মৃত্যু, ১৪ ডিসেম্বর লাশ হস্তান্তর Jay Bhanushali- Miesha Iyer's Concert Video Goes Viral, Arti Singh SHUTS Down Dating Rumours: 'Check Your Facts' | Television News GOAT India Tour: Lionel Messi, Sachin Tendulkar share No. 10 moment; Sunil Chhetri leads football fiesta at Wankhede | Football News আ.লীগ ১৭ বছর বুদ্ধিবৃত্তিক বিনাশ করেছে: সালাহউদ্দিন IND vs SA, 3rd T20I: Record! Hardik Pandya scripts history, becomes first Indian to … | Cricket News জকসু নির্বাচন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপিপ্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে ২ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার
শিক্ষা

জকসু নির্বাচন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপিপ্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে ২ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার

  রবিবার, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৫
জকসু নির্বাচন ছাত্রদল সমর্থিত ভিপিপ্রার্থীকে সমর্থন জানিয়ে ২ জনের প্রার্থিতা প্রত্যাহার


ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল, ছাত্রঅধিকার ও সাধারণ শিক্ষার্থী সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভিক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী এ কে এম রাকিবকে সমর্থন জানিয়ে নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন দুই ভিপি প্রার্থী।

প্রার্থিতা প্রত্যাহার করা দু’জন হলেন- ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মিথুন চন্দ্র রায় এবং ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী তাওসিফ।

রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে তাওসিফ নিজের প্রার্থিতা বাতিলের ঘোষণা দেন। অন্যদিকে নিজের ফেসবুক পোস্টে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মিথুন চন্দ্র রায় নিজের প্রার্থিতা থেকে সরে দাঁড়ান।

নিজের প্রার্থিতা বাতিল সম্পর্কে তাওসিফ বলেন, ‘প্রথম কথা হলো আমরা ভোলাবাসী ঐক্যবদ্ধ। এ কে এম রাকিব ভাই আমার ভোলার ছেলে। বিগত দিনগুলোতে আমাদের ক্যাম্পাসের স্বার্থে রাকিব ভাই সম্মুখ সারিতে থেকে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যতেও তিনি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাবেন। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় আজ প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছি।’

অন্য আরেক প্রার্থী মিথুন চন্দ্র রায় তার ফেসবুক পোস্টে লিখেন, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ অর্থাৎ জকসুতে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। জগন্নাথের বিভিন্ন আন্দোলনেও ছিলাম। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে ব্যক্তির যোগ্যতা, সততা ও কর্মদক্ষতার ওপর সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় এ কে এম রাকিব ভাই সবচেয়ে বেশি যোগ্য, তাই ওনার সম্মানার্থে এবং আমার আর্থিক সামর্থ্য না থাকার কারণে ভিপি পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।

এ বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব বলেন, ‘তাদের একজনের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। অন্যজনের সঙ্গে এখনো কথা বলতে পারিনি। শুনেছি আমার সম্মানার্থে প্রার্থিতা বাতিল করেছেন। তারা যে সম্মান ও ভরসা করে নিয়ে প্রার্থিতা ছেড়েছে, যদি শিক্ষার্থীদের ভোটের মাধ্যমের নির্বাচিত হই, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের চেষ্টা করব।’





