জকসু নির্বাচন পেছানোর অভিযোগ প্রত্যাখান করে ছাত্রদলের নিন্দা

জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন পেছানো নিয়ে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাখান করে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন জবি শাখা ছাত্রদল।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) শাখা ছাত্রদলের দফতর সম্পাদক মোজাম্মেল মামুন ডেনি সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দীর্ঘদিনের দাবি এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতিফলনস্বরূপ ইতোমধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ২০২৫ এর তফশিল ঘোষিত হয়েছে। ঘোষিত তফশিল অনুযায়ী আগামী ২২ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে ভূমিকম্প আতঙ্কের জেরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণার কারণে জকসু নির্বাচনের ঘোষিত তফশিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেমন প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট কার্যক্রম, স্থগিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একটি বিশেষ মহল এই পরিস্থিতিকে পুঁজি করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের উপর মিথ্যা দোষারোপের অপচেষ্টা চালাচ্ছে যে, ছাত্রদল নাকি নির্বাচন পেছাতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল এই মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই মহলটি কেবল ছাত্রদলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্যই নয়, বরং মূলত তারা নিজেরাই নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল নির্বাচনের ঘোষিত তারিখ আগামী ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখেই জকসু নির্বাচন চায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদল চায়, সকল শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর পরিবেশে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।