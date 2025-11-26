জকসু প্রার্থীদের ডোপটেস্ট স্থগিত, নির্বাচন পেছানোর সংশয়

জবি: ভূমিকম্প পরবর্তী উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) এবং হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন–২০২৫ এর প্রার্থীদের ডোপটেস্ট কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। এতে নির্বাচন পেছানোর আশঙ্কা প্রকাশ করছেন প্রার্থীরা।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, নির্বাচনী তফসিলের ক্রম–১১ অনুযায়ী ২৭ ও ৩০ নভেম্বর নির্ধারিত ডোপটেস্ট কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। ডোপটেস্টের নতুন সময়সূচি পরবর্তীতে জানানো হবে।
ডোপটেস্ট স্থগিতের ঘোষণার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্বাচন বিলম্বের আশঙ্কা নিয়ে নানা আলোচনা শুরু হয়েছে।
পরিবহন সম্পাদক পদপ্রার্থী মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘২২ তারিখেই জকসু নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন পেছানোর অজুহাতে শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। যারা শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক ম্যান্ডেটকে ভয় পায়, তারাই নির্বাচন বিলম্বের অপচেষ্টা করছে। আমরা কোনো ষড়যন্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করবো না।’
জিএস পদপ্রার্থী ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের জেনারেল সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, ‘একটি নির্দিষ্ট ছাত্রসংগঠনকে সুবিধা দিতে ডোপটেস্ট স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে নির্বাচন পেছানোর পায়তারা চলছে।’
এ বিষয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে ডোপটেস্টের তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। নির্বাচন পেছানো নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। পরিস্থিতি দেখে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’