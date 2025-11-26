জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তর নগরী জাকার্তা, দ্বিতীয় ঢাকা: জাতিসংঘ

জনসংখ্যার দিক দিয়ে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা বিশ্বের বৃহত্তম শহরের তালিকায় শীর্ষে উঠে এসেছে। শহরটিতে বসবাস করছে ৪১.৯ মিলিয়ন (৪ কোটি ১৯ লাখ) মানুষ। নতুন জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ৩৬.৬ মিলিয়ন (৩ কোটি ৬৬ লাখ) জনসংখ্যা নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানে। এক সময়ের শীর্ষ শহর জাপানের টোকিও ৩৩.৪ মিলিয়ন (৩ কোটি ৩৪ লাখ) জনসংখ্যা নিয়ে এখন তৃতীয় স্থানে।
জাতিসংঘের ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যাফেয়ার্স প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড আর্বানাইজেশন প্রসপেক্টস ২০২৫ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০০ সালের মূল্যায়নে টোকিও প্রথম স্থানে থাকলেও জাকার্তা ও ঢাকার দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি বৈশ্বিক শহর র্যাংকিংয়ে বড় পরিবর্তন এনেছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে ঢাকা বিশ্বের বৃহত্তম নগরীতে পরিণত হতে পারে।
বিশ্বের ৩৩টি মেগাসিটির মধ্যে ১৯টি এশিয়ায় অবস্থিত। শীর্ষ ১০-এর মধ্যে ৯টি শহরই এশিয়ার। তালিকায় থাকা অন্যান্য শহর হলো ভারতের নয়াদিল্লি ৩০.২ মিলিয়ন (৩ কোটি ২ কোটি), চীনের সাংহাই ২৯.৬ মিলিয়ন (২ কোটি ৯৬ লাখ), গুয়াংজু ২৭.৬ মিলিয়ন (২ কোটি ৭৬ লাখ), ফিলিপাইনের ম্যানিলা ২৪.৭ মিলিয়ন (২ কোটি ৪৭ লাখ), ভারতের কলকাতা ২২.৫ মিলিয়ন (২ কোটি ২৫ লাখ), দক্ষিণ কোরিয়ার সিউল ২২.৫ মিলিয়ন (২ কোটি ২৫ লাখ)।
এই তালিকায় এশিয়ার বাইরে একমাত্র শহর হলো মিসরের রাজধানী কায়রো, যার জনসংখ্যা ৩২ মিলিয়ন (৩ কোটি ২ লাখ)।
এছাড়া ব্রাজিলের সাও পাওলো ১৮.৯ মিলিয়ন (১ কোটি ৮৯ লাখ) জনসংখ্যা নিয়ে আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর এবং নাইজেরিয়ার লাগোস সাব-সাহারান আফ্রিকার বৃহত্তম নগরী হিসেবে উল্লেখ হয়েছে।
জাকার্তাও জলবায়ু পরিবর্তনের বড় হুমকির মুখে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৫০ সালের মধ্যে শহরের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকা পানির নিচে চলে যেতে পারে। তাই ইন্দোনেশিয়া সরকার বোরনিও দ্বীপের পূর্ব কালিমান্তানে নুসান্তারা নামে নতুন রাজধানী নির্মাণ করছে। তবে জাতিসংঘের পূর্বাভাস বলছে, একই সময়ে জাকার্তায় আরও ১০ মিলিয়ন (১ কোটি) মানুষ যোগ হতে পারে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছর শহরের আকার নির্ধারণে জাতিসংঘ নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ব্যবহার করেছে। নতুন সংজ্ঞা অনুযায়ী, একটি শহর হলো কমপক্ষে ৫ লাখ জনসংখ্যার এমন ধারাবাহিক এলাকাগুলোর সমষ্টি যেখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে অন্তত দেড় হাজার জন মানুষ বসবাস করে।