জনসভায় বিএনপি নেত্রীকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব

কুষ্টিয়া: বিএনপি নেত্রীকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) এর মহাসচিব আহসান হাবিব লিংকন।
মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা এলাকায় এক জনসভায় বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনকে উদ্দেশ্য করে তিনি এমন মন্তব্য করেন।
এই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে জেলা জুড়ে শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনার ঝড়।
বিএনপি নেত্রী ফরিদা ইয়াসমিন সারাবাংলাকে বলেন, ‘আমি এই অশালীন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটা রাজনীতির ভাষা হতে পারে না, রাজনৈতিক শিষ্টাচারবহির্ভূত আচরণ। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কাউকে অপছন্দ করতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যে এমন গালিগালাজ চরম বেয়াদবি।’
ফরিদা ইয়াসমিন আরও জানান, আমি জেলা বিএনপির কাছে ওই বক্তব্যের ভিডিও পাঠিয়ে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছি।
এ বিষয়ে আহসান হাবিব লিংকনের মন্তব্য জানতে তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল রিসিভ করেননি।
স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সাম্প্রতিক সময়ে কুষ্টিয়ার রাজনীতিতে এমন প্রকাশ্য কটূক্তি রাজনৈতিক সংস্কৃতির চরম অবক্ষয়।