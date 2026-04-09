জবিতে প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু ৩ মে

জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ ১ম বর্ষে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস আগামী রোববার (৩ মে) অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. গিয়াস উদ্দিন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এ লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে নিজ নিজ ইনস্টিটিউট ও বিভাগে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়। এছাড়া ইনস্টিটিউট, বিভাগসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়।