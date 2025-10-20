জবির ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মশাল মিছিল

পাবনা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য জুবায়েদ হোসেনকে নির্মমভাবে হত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (২০ অক্টোবর) রাতে জেলা ছাত্রদলের আয়োজনে মিছিলটি অ্যাডওয়ার্ড কলেজ গেইট হতে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ সভা।
সভায় বক্তব্য দেন সদর পৌর ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজওয়ান হোসেন হৃদয়, শহীদ সরকারি বুলবুল কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন রাফসান, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাতুল ইসলাম খান নাদিম, সাবেক ছাত্রনেতা সানাউল্লাহ সজীব, মাহমুদুর রহমান অন্তু, খালিদ হাসান হৃদয়সহ কলেজ ও থানা পর্যায়ের অসংখ্য ছাত্রদল নেতাকর্মী।
বক্তারা বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র জুবায়েদ হোসেন হত্যার তীব্র নিন্দা জানাই। একজন তরুণ ছাত্রনেতাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। ছাত্রদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আন্দোলন করলেই হামলা-মামলা ও হত্যার শিকার হতে হচ্ছে। এই হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার না হলে সারাদেশে কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা।