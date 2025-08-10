Advertise here
রবিবার , ১০ আগস্ট ২০২৫ | ২৭শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
  1. অর্থনীতি
  2. আইন-আদালত
  3. ক্যারিয়ার
  4. খেলাধুলা
  5. জাতীয়
  6. তরুণ উদ্যোক্তা
  7. ধর্ম
  8. নারী ও শিশু
  9. প্রবাস সংবাদ
  10. প্রযুক্তি
  11. প্রেস বিজ্ঞপ্তি
  12. বহি বিশ্ব
  13. বাংলাদেশ
  14. বিনোদন
  15. মতামত
  /  শিক্ষা

জবি ছাত্রদল সদস্য সচিবের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে নারী শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

প্রতিবেদক
bdnewstimes
আগস্ট ১০, ২০২৫ ১০:৪৫ অপরাহ্ণ
জবি ছাত্রদল সদস্য সচিবের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে নারী শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন


Advertise here

ঢাকা: ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা এবং নারীদের নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের সদস্য সচিবের কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা।

রোববার (১০ আগস্ট) বিকেল ৪ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহিদ রফিক ভবনের সামনে ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’র ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদল সদস্য সচিব শামসুল আরেফিনের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও ভবিষ্যতে পর্দা করে চলা নারীদের নিয়ে কটূক্তি রোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, শামসুল আরেফিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার ঢাবি শাখার সদস্যদের সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করে ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট দেন। পরে মন্তব্যের উত্তরে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য লিখে পর্দা নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন তিনি।

ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী হুমাইরা বলেন, ‘৯৪ শতাংশ মুসলিমের দেশে বসবাস করে কেউ পর্দা নিয়ে কটূক্তি করবে এটি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।’

নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী তিশা বলেন, “পর্দা ইসলাম ধর্মের ফরজ বিধান ও নারীর অধিকার। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এ নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতে পারে না।”

দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রী সংস্থার নেত্রী বুশরা বলেন, ‘এই মন্তব্য সব মুসলিম নারীকে অসম্মান করেছে। এজন্য তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।”

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের দুই দফা দাবি হলো—শামসুল আরেফিনের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও পর্দা করে চলা নারীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি রোধে প্রশাসনের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।

উল্লেখ্য, এর আগে গত শনিবার রাতে ফেসবুকে শামসুল আরেফিন ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার নেত্রীদের ছবি যুক্ত করে ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট দেন। ওই পোস্ট ও মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।





Source link

বিডিনিউজে সর্বশেষ

‘ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব’
‘ভারত সিন্ধুতে বাঁধ নির্মাণ শেষ করলেই ১০টি মিসাইল মারব’
সর্বশেষ সংবাদ
খারাপ কোলেস্টেরলে শরীর তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে শরীর! হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক উড়িয়ে দেয়
খারাপ কোলেস্টেরলে শরীর তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে শরীর! হার্ট অ্যাটাক-স্ট্রোক উড়িয়ে দেয়
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja BJP: বাঙালি আবেগ ও অস্মিতাকে ধরার চেষ্টা, দুবছর পর ফের দুর্গোৎসবে বিজেপি, দায়িত্বে কে? বিরাট চমক! West Bengal BJP to participate in Durgatsav celebrated in Bengal preparation has started with a khuntipujo to touch Bengali Emotion | কলকাতা
Durga Puja BJP: বাঙালি আবেগ ও অস্মিতাকে ধরার চেষ্টা, দুবছর পর ফের দুর্গোৎসবে বিজেপি, দায়িত্বে কে? বিরাট চমক! West Bengal BJP to participate in Durgatsav celebrated in Bengal preparation has started with a khuntipujo to touch Bengali Emotion | কলকাতা
সর্বশেষ সংবাদ
Shani Margi Forms Vipreet Rajyog: শনির মার্গিতে তৈরি বিপরীত রাজযোগ তিন রাশির জন্য মোটা টাকা পাবেন ৷ Saturn Margi will make wise, 3 zodiacs can provide too much wealth for a long time. | জ্যোতিষকাহন
Shani Margi Forms Vipreet Rajyog: শনির মার্গিতে তৈরি বিপরীত রাজযোগ তিন রাশির জন্য মোটা টাকা পাবেন ৷ Saturn Margi will make wise, 3 zodiacs can provide too much wealth for a long time. | জ্যোতিষকাহন
সর্বশেষ সংবাদ

বিডিনিউজে জনপ্রিয়

orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
orders-67-porn-websites-to-be-blocked-for-violating-it-rules-2021 | আইন উল্লঙ্ঘন, আরও ৬৭ পর্ন ওয়েবসাইট ব্লক করল ভারত সরকার – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
Smartphones With 108MP Camera: ভারী DSLR কেন? যখন এই ফোনগুলো দিচ্ছে ১০৮ এমপি ক্যামেরা! দেখে নিন
সর্বশেষ সংবাদ
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
Durga Puja 2022, দুর্গাপুজো ২০২২, Anubrata mondal village puja,   – News18 Bangla
সর্বশেষ সংবাদ
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
Kartik Aaryan Obliges Fan With Selfies As He Gets Spotted In The City; Watch Video
সর্বশেষ সংবাদ

সর্বশেষ - বিনোদন

সর্বোচ্চ পঠিত - বিনোদন

আপনার জন্য নির্বাচিত
Amitabh Bachchan’s Pic With Ayodhya Ram Lalla Idol Goes Viral, SRK Gives An Honest Review of Fighter Trailer

Amitabh Bachchan’s Pic With Ayodhya Ram Lalla Idol Goes Viral, SRK Gives An Honest Review of Fighter Trailer

 Shovan Chatterjee: নিউটাউনে শোভন-বৈশাখির গাড়িতে ধাক্কার চেষ্টা অভিযোগ! ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের Shovan Chatterjee was allegedly hit by a car near nicco park

Shovan Chatterjee: নিউটাউনে শোভন-বৈশাখির গাড়িতে ধাক্কার চেষ্টা অভিযোগ! ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ পুলিশের Shovan Chatterjee was allegedly hit by a car near nicco park

 WhatsApp Will Go Through This Change With Facebook Name Change To Meta – News18 Bangla

WhatsApp Will Go Through This Change With Facebook Name Change To Meta – News18 Bangla

 ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে হামলায় আহত বাবা ‘মৃত্যুর মুখে’

ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে হামলায় আহত বাবা ‘মৃত্যুর মুখে’

 গ্যালাক্সি জেড সিরিজ প্রি-অর্ডার করতে পারবেন জিপি গ্রাহকরা

গ্যালাক্সি জেড সিরিজ প্রি-অর্ডার করতে পারবেন জিপি গ্রাহকরা

 ফাঁস দিয়ে কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

ফাঁস দিয়ে কবি নজরুল কলেজের শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

 ওয়ান ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন

ওয়ান ব্যাংকের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন

 MTV VMAs End Abruptly, Skip ‘Artist of The Year’ On TV; Shocked Fans Say ‘What A Scam’

MTV VMAs End Abruptly, Skip ‘Artist of The Year’ On TV; Shocked Fans Say ‘What A Scam’

 শিহাব হত্যা মামলায় : আত্মসমর্পণকারী চার আসামির তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর

শিহাব হত্যা মামলায় : আত্মসমর্পণকারী চার আসামির তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর

 সিংগাইরে প্যারোলে মুক্ত হয়ে ভাইয়ের জানাজায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা – Corporate Sangbad

সিংগাইরে প্যারোলে মুক্ত হয়ে ভাইয়ের জানাজায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা – Corporate Sangbad
Advertise here