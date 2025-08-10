জবি ছাত্রদল সদস্য সচিবের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে নারী শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

ঢাকা: ইসলামের ফরজ বিধান পর্দা এবং নারীদের নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ছাত্রদলের সদস্য সচিবের কটূক্তি ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীরা।
রোববার (১০ আগস্ট) বিকেল ৪ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা শহিদ রফিক ভবনের সামনে ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’র ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রদল সদস্য সচিব শামসুল আরেফিনের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও ভবিষ্যতে পর্দা করে চলা নারীদের নিয়ে কটূক্তি রোধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তারা।
শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, শামসুল আরেফিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার ঢাবি শাখার সদস্যদের সাক্ষাতের ছবি শেয়ার করে ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট দেন। পরে মন্তব্যের উত্তরে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য লিখে পর্দা নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন তিনি।
ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী হুমাইরা বলেন, ‘৯৪ শতাংশ মুসলিমের দেশে বসবাস করে কেউ পর্দা নিয়ে কটূক্তি করবে এটি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা তীব্র নিন্দা জানাই।’
নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থী তিশা বলেন, “পর্দা ইসলাম ধর্মের ফরজ বিধান ও নারীর অধিকার। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এ নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতে পারে না।”
দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী ও ছাত্রী সংস্থার নেত্রী বুশরা বলেন, ‘এই মন্তব্য সব মুসলিম নারীকে অসম্মান করেছে। এজন্য তাকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে।”
মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের দুই দফা দাবি হলো—শামসুল আরেফিনের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ও পর্দা করে চলা নারীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি রোধে প্রশাসনের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।
উল্লেখ্য, এর আগে গত শনিবার রাতে ফেসবুকে শামসুল আরেফিন ঢাবি উপাচার্যের সঙ্গে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার নেত্রীদের ছবি যুক্ত করে ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট দেন। ওই পোস্ট ও মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।