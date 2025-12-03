জবি ভর্তি পরীক্ষার আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধি

জবি: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) ও বিবিএ প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদনের সময়সীমা দুই দিন বাড়িয়ে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে।
বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৫ নভেম্বর প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী আবেদনের শেষ সময় ছিল ৩ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সময়সীমা বাড়িয়ে তা আগামী ৫ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত করা হয়েছে।
তবে পূর্বে প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য শর্ত ও নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।