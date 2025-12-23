জমিয়তের সঙ্গে বিএনপির নির্বাচনি সমঝোতা

ঢাকা: ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের সঙ্গে নির্বাচনি সমঝোতায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।
সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ, জমিয়তের সভাপতি মাওলানা উবায়দুল্লাহ ফারুক এবং মহাসচিব মঞ্জুরুল ইসলাম আফেন্দী উপস্থিত ছিলেন।
এ সময় সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মধ্যে নির্বাচনি সমঝোতা হয়েছে। সমঝোতার অংশ হিসেবে উভয় দল পরস্পরের আসনে প্রার্থী দেবে না।
তিনি বলেন, এই সমঝোতার মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরও জোরদার হবে। একইসঙ্গে নির্বাচনে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য আরও সুসংহত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত নেতারা জানান, ভবিষ্যতে নির্বাচনি কার্যক্রম ও আন্দোলন-কর্মসূচিতে উভয় দল সমন্বয়ের মাধ্যমে এগিয়ে যাবে।
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির সঙ্গে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতা ও জোট গঠনের বিষয়টি রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন করে আলোচনা সৃষ্টি করেছে।