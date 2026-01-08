জমি ক্রয় করবে সিটি ব্যাংক – Corporate Sangbad

পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত ব্যাংক খাতের প্রতিষ্ঠান সিটি ব্যাংক পিএলসির পরিচালনা পর্ষদ জমি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র মতে, সিটি ব্যাংকের জন্য গুলশান-২ এ রেজিস্ট্রি খরচসহ ৩৪৫ কোটি টাকা দিয়ে ২০ কাঠা জমি ক্রয় করা হবে। জমি ক্রয়ের জন্য রেজিস্ট্রেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচসহ ব্যাংকটির মোট ৩৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে।
তথ্য মতে, গুলশান এভিনিউর ব্লক-সিইএনসি, সড়ক-৯ এ সিটি ব্যাংকের প্রায় ২০ কাঠা জমি রয়েছে। নতুন করে যে জমি কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেটি বিদ্যমান জমির লাগোয়া। এরইমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক জমি কেনার বিষয়ে ব্যাংকটিকে অনুমতি দিয়েছে।
আলোচিত জমি কেনার জন্য রেজিস্ট্রেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খরচসহ ব্যাংকটির মোট ৩৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পরবর্তীতে নতুন ও বিদ্যমান জমির উপর বহুতল ভবন নির্মাণ করা হবে। এই ভবন নির্মাণের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৫৫ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ভবন নির্মাণের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।