জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বিএনপি

ঢাকা: জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
দলীয় সূত্র জানায়, সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী সংবাদ সম্মেলনে দলের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেবেন। সংবাদ সম্মেলনে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা, দলের অবস্থান ও সর্বশেষ পরিবেশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, গত কয়েক দিন ধরেই খালেদা জিয়ার শারীরিক উন্নতি না হওয়ায় বিএনপি নেতাদের উদ্বেগ বেড়েছে। একইসঙ্গে বিএনপির শীর্ষ নেতারা আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে ধারাবাহিক বৈঠক করছেন। এমন পরিস্থিতিতে দলের এই হঠাৎ সংবাদ সম্মেলন রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন বার্তা বয়ে আনতে পারে বলেও মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
দুপুর আড়াইটার সংবাদ সম্মেলনে কী ঘোষণা আসে— সেদিকে রাজনৈতিক মহলের নজর এখন তীব্র হয়ে আছে।