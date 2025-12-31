বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:১৭ অপরাহ্ন
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জাতির শোক আর মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসায় স্মরণীয় বিদায় পেলেন খালেদা জিয়া — হাবিব আজম

  • আপডেট সময়: বুধবার, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫
জাতির শোক আর মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসায় স্মরণীয় বিদায় পেলেন খালেদা জিয়া — হাবিব আজম

আহমদ বিলাল খান

রাজধানী ঢাকা আজ শোকে স্তব্ধ। মানুষের অবিরাম উপস্থিতি, নীরব অশ্রু আর প্রার্থনায় পরিণত হয়েছে পুরো নগরী। এই দৃশ্যকে জাতির গভীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য মোঃ হাবিব আজম।

তিনি বলেন, আজকের এই জনস্রোত কোনো আনুষ্ঠানিক আয়োজন নয়; এটি মানুষের হৃদয় থেকে উঠে আসা অনুভূতির প্রকাশ। এমন দৃশ্য খুব কম সময়েই দেখা যায়, যেখানে শোক আর শ্রদ্ধা একসঙ্গে মিলিত হয়।

হাবিব আজম উল্লেখ করেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দেশের রাজনীতিতে যে অবদান রেখে গেছেন, তা মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। নানা প্রতিকূলতা ও ব্যক্তিগত কষ্টের মধ্যেও তিনি গণতন্ত্র, অধিকার ও মতপ্রকাশের প্রশ্নে আপসহীন ছিলেন।

তিনি বলেন, আজকের এই উপস্থিতি প্রমাণ করে—একজন নেতার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় মানুষের ভালোবাসায়, পদ বা ক্ষমতায় নয়। জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতিহাস হয়ে থাকবে।

শেষে তিনি মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকাহত পরিবার ও সমগ্র জাতির প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান।

