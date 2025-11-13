জাতীয় নির্বাচনের দিনে গণভোটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের আহ্বান

ঢাকা: জুলাই জাতীয় সনদের আদেশ জারি করায় প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের বলেছেন, গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে করার ঘোষণাকে আমরা নিন্দা জানিয়ে সেটা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাই।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে মগবাজারে জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে আন্দোলনরত আট দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় আট দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ডা. তাহের বলেন, ‘আজকে দুটি বৈঠক করেছি। একটি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের যারা ঢাকায় আছেন তাদের সঙ্গে। এর পরে আন্দোলনরত আটটি দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক করলাম। আমরা আশা করেছিলাম আজকে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে যে জট লেগে আছে সেটার একটা সুষ্ঠু সমাধান হবে। জাতি স্বস্তি পাবে। কিন্তু আজকে পুরো ভাষণটি বিশ্লেষণ করলে জাতি স্বস্তি এবং মুক্তির যে প্রত্যাশা করেছিল সেটা পূরণ হয়েছে এটা বলা যায় না। ভাষণে কতিপয় বিষয় বিবেচনায় নিতে পারি। আবার কতিপয় বিষয় আছে যার কারণে কিছু যে ভালো দিক আছে সেটাও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এক কথায় এটিকে যদি একটা প্যাকেজ ধরি সেই প্যাকেজটি সুখকর ভবিষ্যৎ দেবে বা স্বস্তি আনবে এটা আমরা মনে করছি না।’
তিনি বলেন, ‘আপনারা জানেন যে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধান উপদেষ্টার প্রতিশ্রুত যে সংস্কার, বিচার ও সুষ্ঠু নির্বাচন। তিনটি ওয়াদার মধ্যে একটি ছিল সংস্কার। সেটা নিয়ে বহুদিন বহু মানুষ বহু দল নানাভাবে সময় দিয়েছে, পরিশ্রম করেছে। সবমিলিয়ে ঐকমত্য কমিশন একটি প্রস্তাবনা পেশ করেছিল। সংস্কারের একটা প্যাকেজ তারা দিয়েছিল। সেখানে বিএনপিসহ প্রায় সকল দল সই করেছিলাম। এনসিপি সই করেনি, তারা বলেছে কতিপয় বিষয় পরিষ্কার হলে তারা সই করবে। কিন্তু আমরা হঠাৎ দেখলাম বিএনপির পক্ষ থেকে সংস্কার ইস্যুতে নানামুখী কথা বলা শুরু করেছে। তারা একেক জন একেক ধরনের কথা বলেন।’
ডা. তাহের আরও বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা তার ভাষণে সনদ জারি করেছেন এটা সঠিক করেছেন। কিন্তু গণভোট আর জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে করার বিষয়টি আমরা নিন্দা জানিয়ে সেটা প্রত্যাহারের আহ্বান জানাই। প্রত্যাহার করা আহ্বান কেন জানাই সেটা আট দল মিলে আগামীকাল (১৪ নভেম্বর) সকাল সাড়ে দশটায় আলফালাহ মিলনায়তনে বিস্তারিত বলব। সেখানে আট দলের নেতারা থাকবেন।’
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আট দলের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি যেভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল সেভাবে চলবে।’