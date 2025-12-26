জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহিদদের প্রতি তারেক রহমানের শ্রদ্ধা

ঢাকা: সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত ১০টার কিছু পরে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছান।
সেখানে কিছুক্ষণ শ্রদ্ধা জানানোর পর ফের বুলেটপ্রুফ গাড়িতে উঠে বসেন তারেক রহমান। গাড়িতে বসেই জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শন বইতে সই করেন তিনি।
এদিকে তারেক রহমানের অপেক্ষায় নেতাকর্মীরা ভিড় ছিল স্মৃতিসৌধের আশেপাশে। আর পথে পথে জনতার ঢল। জনতাকে সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। পথে পথে নেতাকর্মীদের অভিবাদন গ্রহণ করেন তারেক রহমান। হাত নেড়ে জানান শুভেচ্ছা। নিরাপত্তা দেন সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও দলীয় সেচ্ছাসেবকরা।
এরপর স্মৃতিসৌধ থেকে লাল সবুজের বাসে করে ফের গুলশান বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দেন তারেক রহমান।