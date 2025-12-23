জাপার প্রার্থী আশরাফুজ্জামান গুরুতর অসুস্থ, হেলিকপ্টারে নেওয়া হলো ঢাকায়

সাতক্ষীরা: সাতক্ষীরা-২ আসনের জাতীয় পার্টির সাবেক সংসদ সদস্য ও আসন্ন নির্বাচনে জাপার প্রার্থী মো. আশরাফুজ্জামান আশু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে তাকে রাজধানী ঢাকায় নেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সাতক্ষীরা জেলা স্টেডিয়াম থেকে হেলিকপ্টারে করে তাকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
আশরাফুজ্জামান আশু জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাতক্ষীরা জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে তিনি সাতক্ষীরা-২ আসন থেকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
সাতক্ষীরা জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি শেখ আজহার হোসেন জানান, সোমবার (২২ ডিসেম্বর) রাতে নিজ বাসায় তিনি আকস্মিক শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে দ্রুত তাকে শহরের সিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকদের পরামর্শে ঢাকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।
সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডা. কাজী আরিফ জানান, আশরাফুজ্জামান আশু আগে থেকেই বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। তার ওপেন হার্ট সার্জারি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি জন্ডিস, কিডনিসহ একাধিক জটিলতায় আক্রান্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছেন। পরিবারের সম্মতিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজধানীতে রেফার করা হয়েছে।
সাতক্ষীরা জেলা জাতীয় পার্টির সাংগঠনিক সম্পাদক আকরাম হোসেন খান বাপ্পি জানান, এর আগে আশরাফুজ্জামান আশু ডায়রিয়াতেও আক্রান্ত ছিলেন। বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে জরুরি ভিত্তিতে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ঢাকায় পাঠানো হয়।
এদিকে জাতীয় পার্টির জেলা নেতারা তার দ্রুত সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।