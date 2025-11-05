জাপার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ নেই: জামায়াত

ঢাকা: জাতীয় পার্টিকে (জাপা) ‘ফ্যাসিস্ট সরকারের দোসর’ আখ্যা দিয়ে তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা বা সমঝোতার সুযোগ নেই বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।
বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ.এম.এম. নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, ‘সিইসির সঙ্গে আগের ১৮ দফা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেছি। এসব বিষয়ে কমিশনের অগ্রগতি এবং তাদের সিদ্ধান্ত জানতে চেয়েছি। ফেব্রুয়ারিতে যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, আমরা চাই সেটি যথাসময়ে হোক—এর কোনো ব্যত্যয় যেন না ঘটে।’
নির্বাচনে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) সমমনাভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী ঘোষণা করবে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা আটটি ইসলামী দলের সঙ্গে আলোচনা করছি। জোট গঠন করবো না, তবে সমঝোতার ভিত্তিতে প্রার্থী দেবো। অর্থাৎ এক দল কোনো আসনে প্রার্থী দিলে অন্য দল সেই আসনে প্রার্থী দেবে না।’
ইসলামী দলগুলোর বাইরেও সমঝোতার উদ্যোগ চলছে জানিয়ে হামিদুর রহমান আযাদ আরও বলেন, ‘ইসলামী দলের বাইরে অন্য কিছু দলের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। আমাদের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আরও কয়েকটি দল।’
সিইসির সঙ্গে বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন হামিদুর রহমান আযাদ। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।