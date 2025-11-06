‘জামায়াতের এমপিরা সরকারি প্লট ও বিনা ট্যাক্সের গাড়ি ব্যবহার করবে না’

সিলেট: আগামী নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে কোনো এমপি সরকারি প্লট গ্রহণ করবে না এবং বিনা ট্যাক্সের গাড়ি ব্যবহার করবে না বলে–মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় সিলেটের এক অভিজাত কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সুধী সমাবেশে এ মন্তব্য করেন তিনি।
জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বিএনপির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, একটি বন্ধু সংগঠন ক্ষমতায় গেলে জামায়াত ছাড়া সবাইকে নিয়ে সরকার গঠন করার কথা বলেছে। কিন্তু আমরা নির্বাচিত হলে তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দেশ গঠন করব।
ডা. শফিক বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে বলেন, আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইঁদুর ঢুকে গেছে তাই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে এসব ইঁদুর বের করে দিতে হবে।
তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর দেশে দৃশ্যমান অনেক পরিবর্তন হলেও রাজনৈতিক দলের নেতারা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারেননি বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
‘আগামী নির্বাচনের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম হলে দুর্নীতির জট কেটে যাবে। কারণ আমাদের স্বার্থের ব্যাপারে সবার আগে বাংলাদেশ।’
তিনি বলেন, আমরা বিরোধী দলে গেলে প্রত্যেকটি মানবিক ও ভালো কাজে বন্ধু সংগঠনটির কর্মী হিসেবে কাজ করব। এতে আমাদের কোনও আপত্তি থাকবে না। সবাই মিলে দেশকে গঠন করব। কিন্তু তারা সরকারে যাওয়ার পর পুরোনো কায়দায় কিছু করলে প্রথমে তা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলব। এতে কাজ না হলে পূর্বের মতোই কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।
জামায়াত আমির আরও বলেন, দল ও ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে আর বিভক্ত হতে দেওয়া হবে না। সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাব। এটি কায়েম হলে দুর্নীতি করার সাহস কেউ পাবে না। এ সময় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার কথাও বলেন তিনি।
গণমাধ্যমের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, আপনারা এই সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ। তাই আপনাদের স্বচ্ছ সাংবাদিকতা, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা এই সমাজের যথেষ্ট শক্তি জোগায়। এই জায়গায় কোন ব্যাঘাত ঘটলে এই জাতির পঙ্গু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ অতীতের দিনগুলোতে আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এসময় সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার জন্য– এখানে আমাকেও যেন ছাড় দেওয়া না হয় সে বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি ।
সমাবেশে দলটির কেন্দ্রীয় নেতারা, আসন্ন নির্বাচনে সিলেটের সম্ভাব্য প্রার্থীরা এবং মহানগরের দায়িত্বশীলরা উপস্থিত ছিলেন।