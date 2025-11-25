জামায়াত আমিরের সঙ্গে কসোভোর সাবেক হেলথ মিনিস্টারের সাক্ষাৎ

ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকা সফররত রিপাবলিক অব কসোভোর সাবেক হেলথ মিনিস্টার প্রফেসর ডা. রিফাত লতিফি সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত রিপাবলিক অব কসোভোর রাষ্ট্রদূত মি. লুলজিম প্লানা উপস্থিত ছিলেন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
প্রফেসর ডা. রিফাত লতিফি বৈঠকের শুরুতেই জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন।
বৈঠকে জামায়াত আমির স্বাস্থ্যখাত নিয়ে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ট্রেনিং ও ফেলোশিপ প্রদানের জন্য হেলথ মিনিস্টারের মাধ্যমে কসোভো সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
আলোচনাকালে জামায়াত আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর ডা. মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. একেএম ওয়ালি উল্লাহ, অফিস সেক্রেটারি ডা. জিয়াউল হক এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের এনডিএফ এর সভাপতি ডা. এসএম খালিদুজ্জামান।