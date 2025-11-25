বুধবার, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:০২ পূর্বাহ্ন
Estevão's solo brilliance lifts Chelsea to dominant win over 10-man Barcelona | Football News IND vs SA: Ravindra Jadeja says series loss against South Africa 'won't affect' | Cricket News টাঙ্গাইল বিএনপির ৬ নেতার পদত্যাগ 'This is what happens when you try to boss around': Virat Kohli's brother takes veiled jibe at Team India management? Deletes post later | Cricket News With Ahmedabad set to be announced 2030 Commonwealth Games hosts, grand celebrations planned | More sports News অগ্রণী ব্যাংকের লকারে শেখ হাসিনার ৮৩৩ ভরি সোনা 7 Bollywood Actors Who Own Farmhouses Near Mumbai T20 World Cup: Rohit Sharma named ambassador, pledges support for Team India | Cricket News দেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তর করাই বিএনপির লক্ষ্য: ইশরাক জামায়াত আমিরের সঙ্গে কসোভোর সাবেক হেলথ মিনিস্টারের সাক্ষাৎ
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে কসোভোর সাবেক হেলথ মিনিস্টারের সাক্ষাৎ

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫
জামায়াত আমিরের সঙ্গে কসোভোর সাবেক হেলথ মিনিস্টারের সাক্ষাৎ


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে ঢাকা সফররত রিপাবলিক অব কসোভোর সাবেক হেলথ মিনিস্টার প্রফেসর ডা. রিফাত লতিফি সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়েছেন। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত রিপাবলিক অব কসোভোর রাষ্ট্রদূত মি. লুলজিম প্লানা উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বসুন্ধরায় জামায়াত আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রফেসর ডা. রিফাত লতিফি বৈঠকের শুরুতেই জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নেন এবং পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন।

বৈঠকে জামায়াত আমির স্বাস্থ্যখাত নিয়ে আলোচনাপূর্বক বাংলাদেশের চিকিৎসকদের ট্রেনিং ও ফেলোশিপ প্রদানের জন্য হেলথ মিনিস্টারের মাধ্যমে কসোভো সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনাকালে জামায়াত আমিরের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, ন্যাশনাল ডক্টরস ফোরাম (এনডিএফ) এর জেনারেল সেক্রেটারি প্রফেসর ডা. মাহমুদ হোসেন, সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. একেএম ওয়ালি উল্লাহ, অফিস সেক্রেটারি ডা. জিয়াউল হক এবং ঢাকা মহানগরী উত্তরের এনডিএফ এর সভাপতি ডা. এসএম খালিদুজ্জামান।





Source link

