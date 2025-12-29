মঙ্গলবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:৫৭ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‎জামায়াত আমিরের ১ কোটি ২ লাখ টাকার সম্পদ, হাতে নগদ ৬০ লাখ

  আপডেট সময়: সোমবার, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের হাতে নগদ ৬০ লাখ ৭৬ হাজার ৪৯৭ টাকা রয়েছে। এছাড়া পেশায় চিকিৎসক এই নেতার ১১ দশমিক ৭৭ শতক জমির ওপর একটি ডুপ্লেক্স বাড়ি রয়েছে, যার মূল্য দেখানো হয়েছে ২৭ লাখ টাকা। তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মোট আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ২ লাখ ৭৩ হাজার ৬৪০ টাকা।

‎আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ঢাকা-১৫ আসন থেকে দাখিল করা নির্বাচনি হলফনামায় এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন ডা. শফিকুর রহমান।

‎সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (ইটিআই) ভবনে তার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম। এ সময় হলফনামার বিস্তারিত তথ্য সামনে আসে।

‎হলফনামায় শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে তিনি ‘এমবিবিএস’ উল্লেখ করেছেন।

‎ডা. শফিকুর রহমানের বর্তমানে ৪৭ লাখ ২৫ হাজার ৮৩৪ টাকার অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

‎নগদ টাকা: ৬০ লাখ ৭৬ হাজার ৪৯৭ টাকা।

‎স্বর্ণ: এক লাখ টাকা মূল্যের ১০ ভরি স্বর্ণ।

‎শেয়ার: বন্ড ও স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং তালিকাভুক্ত নয় এমন কোম্পানিতে ২৭ লাখ ১৬ হাজার ৮৮০ টাকার শেয়ার।

‎ব্যাংক জমা: ৪ লাখ ৯০ হাজার ২৬৩ টাকা।

‎যানবাহন ও আসবাবপত্র: সাড়ে চার লাখ টাকা মূল্যের যানবাহন, দুই লাখ টাকার ইলেকট্রিক পণ্য এবং দুই লাখ ৪০ হাজার টাকার আসবাবপত্র।

‎স্থাবর সম্পদের মধ্যে ২ একর ১৭ শতক কৃষিজমি রয়েছে যার মূল্য ১৭ লাখ ৭১ হাজার টাকা। এছাড়া নিজের নামে থাকা ডুপ্লেক্স বাড়িটির মূল্য দেখিয়েছেন ২৭ লাখ টাকা।

‎বার্ষিক আয় ও কর
‎হলফনামায় জামায়াত আমির উল্লেখ করেছেন, কৃষিখাত থেকে তার বার্ষিক আয় ৩ লাখ টাকা। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দাখিলকৃত আয়কর রিটার্নে তিনি মোট ১ কোটি ৪৯ লাখ ৯৯ হাজার ৪৭৪ টাকার সম্পদ দেখিয়েছেন। বছরে তার আয় ৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা এবং তিনি ৩০ হাজার টাকা আয়কর প্রদান করেছেন।

‎ঋণ ও মামলা সংক্রান্ত তথ্য
‎হলফনামায় ডা. শফিকুর রহমান উল্লেখ করেছেন, কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে কোনো ঋণ গ্রহণ করেননি।

‎মামলার বিবরণে দেখা গেছে, তার নামে মোট ৩৪টি মামলা ছিল। এর মধ্যে ৩২টি মামলা থেকেই তিনি ইতিমধ্যে খালাস বা মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বাকি দুটি মামলার কার্যক্রম বর্তমানে হাইকোর্ট কর্তৃক স্থগিত রয়েছে।





