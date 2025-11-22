শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫, ১১:৩৪ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘জামায়াত এদেশে কৃষি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চায়’

  • আপডেট সময়: শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
‘জামায়াত এদেশে কৃষি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চায়’


চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা জামায়াতের আমির রুহুল আমিন বলেছেন, জামায়াতে ইসলামী এদেশে কৃষি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে চায়। দেশ ডিজিটাল হচ্ছে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কৃষক বন্ধুদের পিছিয়ে রাখা হচ্ছে। আমরা এর অবসান চাই। আমরা দালাল মার্কা প্রশাসনের মূল উৎপাটন করে কৃষকের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতের আয়োজনে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেল ৫টায় স্থানীয় দামুড়হুদা গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ চত্বরে উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি আবেদ উদ-দৌলার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল আমিন বলেছেন, ‘সার ডিলারদের মাধ্যমে দিনের পর দিন কৃষকদের হয়রানি করা হচ্ছে। এই সমস্ত সুবিধাভোগী ডিলারদের মূল উৎপাটন করে জামায়াতে ইসলামী কৃষকদের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়। এদেশে মেট্রোরেল হয়েছে, কিন্তু কৃষকদের জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করা হয়নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কৃষক বান্ধব একটি সরকার তৈরি করতে চায়। কৃষকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা দিতে চায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘জামায়াত রাজনীতিতে এসেছে মানবতার কল্যাণ সাধনেরর জন্য। আমরা চাঁদাবাজি করব না, কাউকে চাঁদাবাজি করতেও দেব না, আমরা দুর্নীতি করি না, কাউকে দুর্নীতি করতেও দেব না, আমরা স্বজন প্রীতি করি না কাউকে স্বজন প্রীতি করতেও দেব না। আমরা ভোট ডাকাতি করতে চাই না, কাউকে ভোট ডাকাতি করে এমপি হতে দেব না।’

সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা আজিজুর রহমান, ইসলামী ছাত্রশিবিরের চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি সাগর আহমেদ। এছাড়া সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নায়েবে আমির মওলানা আব্দুল গফুর, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের সভাপতি আবুল বাশার, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আব্দুল খালেক, সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল কাশেম জিহাদী ও সেক্রেটারি মাওলানা ইমরুল হাসান, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা আবু হানিফ, শামসুল হক, জুড়োনপুর ইউনিয়ন সভাপতি সামিমুল হক ঝন্টু, নাটুদহ ইউনিয়ন আমির সামসুজ্জোহা, সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, নতিপোতা ইউনিয়ন আমির ইসমাইল হোসেন,ও উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও উপজেলা কৃষক সভাপতি সিরাজুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।





