শনিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৫
জামায়াত প্রার্থী মান্নানের উদ্যোগে ঘোড়ার গাড়ির র‍্যালি
রাজনীতি

জামায়াত প্রার্থী মান্নানের উদ্যোগে ঘোড়ার গাড়ির র‍্যালি

  শনিবার, ২২ নভেম্বর, ২০২৫
জামায়াত প্রার্থী মান্নানের উদ্যোগে ঘোড়ার গাড়ির র‍্যালি


ঢাকা: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ঢাকা-৬ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ড. আব্দুল মান্নানের উদ্যোগে “পুরান ঢাকার ঐতিহ্য রক্ষায় ঘোড়ার গাড়ির র‍্যালি” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে পুরান ঢাকার সুরিটোলা স্কুল থেকে ঘোড়ার গাড়ি যাত্রা শুরু করে ঢাকা-৬ সংসদীয় এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইত্তেফাক মোড়ে এসে শেষ হয়।

এসময় ঘোড়ার গাড়ির র‍্যালিতে হাজারো মানুষের ঢল নেমে আসে। পুরান ঢাকার ঐতিহ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত র‍্যালির লক্ষ্য ছিল পুরান ঢাকার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে জীবিত রাখা। পাশাপাশি সামগ্রিক জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

ঘোড়ার গাড়ি র‍্যালিতে যোগ দিয়ে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ড. আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমাদের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য আমাদের পরিচয়ের অংশ। র‍্যালির মাধ্যমে আমরা আমাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে চাই। ঘোড়ার গাড়ি আমাদের অতীতের একটি মূল্যবান চিহ্ন, যা আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করতে চাই।’

তিনি আরো বলেন, ‘আমরা পুরান ঢাকার ঐতিহ্যকে ধারন করেই পুরান ঢাকার উন্নতি করতে চাই। আমাদের শ্লোগান হলো ‘আর নয় অবহেলা, আধুনিক হবে পুরান ঢাকা। আমরা ইতিমধ্যে পুরান ঢাকার সকল সমস্যা চিহ্নিত করেছি। এখন পুরান ঢাকার জনগণের সমর্থন নিয়ে এই জনপদকে একটি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত শহরে পরিনত করতে চাই।’

র‍্যালিতে সংগীত এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়, যা একে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। দিনটি ছিল উৎসবের মতো, যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে নিজেদের ঐতিহ্যকে উদযাপন করেন। বিশেষ এই র‍্যালির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি নতুন করে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং সকলে মিলে পুরান ঢাকার মূল্যবোধ রক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

র‍্যালিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা-৬ আসনের নির্বাচন পরিচালক কামরুল আহসান হাসান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মজলিসে শুরা সদস্য রুহুল আমিন, মীর বাহার আমিরুল ইসলাম, মাওলানা নেসার উদ্দিন, ঢাকা-৬ আসনের অন্তর্গত সকল থানা আমির ও সেক্রেটারি সহ স্থানীয়রা।





