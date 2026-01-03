রবিবার, ০৪ জানুয়ারী ২০২৬, ১২:১৭ পূর্বাহ্ন
শিরোনাম :
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড় Ayaan Agnihotri Proposes To Tina Rijhwani; Ashish Vidyarthi Shares Update After Guwahati Road Accident | Bollywood News Sanjay Dutt Forced Us To Drink With Him, Says Paparazzo: ‘Had No Choice, Even Non-Drinkers Would End Up…’ | Bollywood News Indian football: Crisis-hit ISL’s restart in sight as AIFF to announce dates next week | Football News ঠাকুরগাঁওয়ে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ILT20 Final preview: Desert Vipers once again chase elusive trophy against MI Emirates | Cricket News আল্লামা শাহ আব্দুল মালেক আল কুতুবী (রহ) ২৬ তম বার্ষিক ফাতিহা শরীফ – ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ Is Nayak 2 Happening? Anil Kapoor Secures Rights To Cult Political Drama After 25 Years | Bollywood News প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিতের বিরুদ্ধে আপিল করবে ইসলামী আন্দোলন BCCI keeps Bangladesh tour on hold; BCB calls for emergency meeting to discuss response | Cricket News
প্রচ্ছদ
বাংলাদেশ, সর্বশেষ সংবাদ

জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়

প্রতিবেদকের নাম
  • আপডেট সময়: শনিবার, ৩ জানুয়ারী, ২০২৬
  • ১৪ সময় দেখুন
জামালপুরে গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে দর্শকদের ভিড়

সাকিব আল হাসান নাহিদ, জামালপুর।

জামালপুরের মেলান্দহে যুবসমাজকে মাদক, জুয়া ও অনলাইন আসক্তি থেকে দূরে রাখতেও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে শুরু হওয়া গ্রীন বায়ো টেকনোলজি প্রিমিয়ার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি ) বিকেলে উপজেলার নাংলা ইউনিয়ন পরিষদ সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত খেলাটি দেখতে ভীড় জমায় দর্শকরা। পরে উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে খেলাটি সম্পন্ন হয়।

৪নং নাংলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা কিসমত পাশা সভাপতিত্বে খেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন, বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের ফাউন্ডার ও সিইও মোহাম্মদ জাহিদুল হক জুয়েল।

গ্রীন বায়ো টেকনোলজি ও বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের সৌজন্যে আয়োজিত এ ফুটবল
ফাইনালে কামদেববাড়ী শাহালম ফুটবল একাদশ ২-১ গোলে সর্দারবাড়ী যুবসমাজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।

পরে ৪নং নাংলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কিসমত পাশার সভাপতিত্বে বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের ফাউন্ডার ও সিইও মোহাম্মদ জাহিদুল হক জুয়েলসহ
আমন্ত্রিত অতিথিরা চ্যাম্পিয়ন দলের জন্য পুরস্কার হিসেবে ফ্রিজ, রানার্সআপ দলের জন্য প্রদান করা হয় এলইডি টেলিভিশন প্রদান করেন।

সভাপতির বক্তব্যে চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা কিসমত পাশা বলেন, খেলাধুলার মাধ্যমে যুবসমাজকে মাদক, জুয়া এবং মোবাইল আসক্তি থেকে দূরে রাখা সম্ভব। এমন আয়োজন যুব সমাজের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। আমাদের লক্ষ্য ক্রীড়া ও শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।

প্রধান অতিথি মোহাম্মদ জাহিদুল হক জুয়েল বলেন, খেলাধুলা কেবল প্রতিযোগিতা নয়, এটি যুবসমাজের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের মাধ্যম। আমরা চাই প্রতিটি শিশুই সুস্থ ও সৃজনশীলভাবে বেড়ে উঠুক। মাদক, জুয়া ও অনলাইন আসক্তি প্রতিরোধে এই ধরনের টুর্নামেন্ট অত্যন্ত কার্যকর। ভবিষ্যতেও গ্রীন বায়োটেকনোলজি ও বায়োজিন কসমেসিউটিক্যালসের সহযোগিতায় আমরা এ ধরনের খেলা আয়োজন অব্যাহত রাখব, যাতে ক্রীড়া ও সমাজসেবার মেলবন্ধন সম্ভব হয়।

বিজয়ী দলের ক্যাপ্টেন শাহিন মিয়া বলেন, “আমাদের জন্য এই আয়োজন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা কৃতজ্ঞ আয়োজক এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি।

উল্লেখ্য, উপজেলার ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে নকআউট সিস্টেমে ১২ ডিসেম্বর থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হয়। ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক সরকার জাকিরুল ইসলামসহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। টুর্নামেন্টের মাধ্যমে কেবল ক্রীড়া প্রতিভা নয়, স্থানীয় যুবসমাজকে মাদক, জুয়া ও অনলাইন আসক্তি থেকে দূরে রাখতেও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অনুগ্রহ করে এই পোস্টটি আপনার সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করুন।

এই বিভাগের আরও খবর
Ayaan Agnihotri Proposes To Tina Rijhwani; Ashish Vidyarthi Shares Update After Guwahati Road Accident | Bollywood News

Ayaan Agnihotri Proposes To Tina Rijhwani; Ashish Vidyarthi Shares Update After Guwahati Road Accident | Bollywood News

Sanjay Dutt Forced Us To Drink With Him, Says Paparazzo: ‘Had No Choice, Even Non-Drinkers Would End Up…’ | Bollywood News

Sanjay Dutt Forced Us To Drink With Him, Says Paparazzo: ‘Had No Choice, Even Non-Drinkers Would End Up…’ | Bollywood News

ঠাকুরগাঁওয়ে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

ঠাকুরগাঁওয়ে খালেদা জিয়ার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

আল্লামা শাহ আব্দুল মালেক আল কুতুবী (রহ) ২৬ তম বার্ষিক ফাতিহা শরীফ – ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

আল্লামা শাহ আব্দুল মালেক আল কুতুবী (রহ) ২৬ তম বার্ষিক ফাতিহা শরীফ – ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি ২০২৬

Is Nayak 2 Happening? Anil Kapoor Secures Rights To Cult Political Drama After 25 Years | Bollywood News

Is Nayak 2 Happening? Anil Kapoor Secures Rights To Cult Political Drama After 25 Years | Bollywood News

প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিতের বিরুদ্ধে আপিল করবে ইসলামী আন্দোলন

প্রার্থীর মনোনয়ন স্থগিতের বিরুদ্ধে আপিল করবে ইসলামী আন্দোলন

খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট ভূঞাপুর উপজেলা শাখার আয়োজন শোকসভা ও দোয়া মাহফিল
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান, আবেগঘন দৃশ্য নিজ মায়ের জানাজা নামাজ পড়ালেন সন্তান
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
দৌলতপুরে যশোর অঞ্চলে টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাঠ দিবস
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
ভূঞাপুর থানার এক পুলিশ সদস্যের অবসর জনিত বিদায় সংবর্ধনা
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
শামীমার নাগরিকত্ব বাতিলের সিদ্ধান্তে অনড় থাকবে যুক্তরাজ্য
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
৪ কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
সূচকের বড় উত্থানে লেনদেন শেষ – Corporate Sangbad
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
BLACKPINK’s Jisoo Pens Emotional New Year Note: ‘Saying I Love You Might Feel Embarrassing’ | Korean News
দেশমাতার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
দেশমাতার রুহের মাগফেরাত কামনায় কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত।
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
পর্যটনের অপার সম্ভবনা রাজশাহীর পদ্মার পাড়
Editor & Publisher: Joynal Abedin

News Editor: M.A Kaoser

Office: Ground Floor, Zam Zam Market, Bazarghata, Cox's Bazar.

Email : bdnewstimes24@gmail.com

© All rights reserved © 2013 bdnewstimes.com
Developed By BD IT HOST