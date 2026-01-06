মঙ্গলবার, ০৬ জানুয়ারী ২০২৬, ০১:৪৮ অপরাহ্ন
জিকিউ বলপেনের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad
অর্থনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

জিকিউ বলপেনের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৬ জানুয়ারী, ২০২৬
জিকিউ বলপেনের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন – Corporate Sangbad


পুঁজিবাজার ডেস্ক: পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত খাদ্য ও আনুষাঙ্গিক খাতের কোম্পানি জিকিউ বলপেন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ক্রেডিট রেটিং সম্পন্ন করা হয়েছে। ডিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

জানা গেছে, কোম্পানিটির ক্রেডিট রেটিং নির্ণয় করেছে ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)। কোম্পানিটির দীর্ঘমেয়াদী ‘বিবি+’ এবংস্বল্পমেয়াদে ‘এসটি-৪’ রেটিং হয়েছে।

কোম্পানিটির ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য অনুযায়ী এ রেটিং নির্ণয় করা হয়েছে।





