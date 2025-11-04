বুধবার, ০৫ নভেম্বর ২০২৫, ০১:১৩ পূর্বাহ্ন
রাজনীতি, সর্বশেষ সংবাদ

‘‘জিয়াউর রহমান ছিলেন ‘লাকি ম্যান’, ক্ষমতা না চেয়েও পেয়েছিলেন’’

  • আপডেট সময়: মঙ্গলবার, ৪ নভেম্বর, ২০২৫
‘‘জিয়াউর রহমান ছিলেন ‘লাকি ম্যান’, ক্ষমতা না চেয়েও পেয়েছিলেন’’


ঢাকা: বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ‘লাকি ম্যান’ আখ্যা দিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, জিয়াউর রহমান একজন লাকি ম্যান ছিলেন। তিনি ক্ষমতা চাননি, কিন্তু পেয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘জিয়াউর রহমানের কিছু ক্যারিশমেটিক জায়গা ছিল, সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশকে কিছুটা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনই সুযোগ ছিল রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তোলার, যা তিনি মিস করেছেন। তাই আমরা বলি— মিলিটারি যেন রাজনীতিতে না আসে। যারা সীমান্ত পাহারা দেবে, তারা এখন ইট-বালুর কাজ করছে—এটা দুঃখজনক।‘

তিনি আরও বলেন, ‘জিয়াউর রহমান অর্থনীতিকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক পুনর্গঠনে ব্যর্থ হন। যদি তিনি চাইতেন, জনগণের দেওয়া ক্ষমতা ব্যবহার করে দেশের গতিপথ পরিবর্তন করতে পারতেন। বাংলাদেশ তখন নতুন এক রিফর্ম প্রসেসে যেতে পারতো—কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে তিনি সেই সুযোগ হাতছাড়া করেছেন।’

এনসিপির এই নেতা আরও বলেন, ‘বিএনপির বর্তমান অর্থনৈতিক নীতি দিয়ে বাংলাদেশের মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। বিএনপি যদি ড. মুহাম্মদ ইউনূসের (প্রধান উপদেষ্টা) সঙ্গে সমঝোতা বা গোপন ডিলের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে, তাহলে তাদের পতন হবে এনসিপির হাতেই। আগেও লন্ডনে এমন এক ডিল হয়েছিল, এখন সেই চুক্তি নবায়নের চেষ্টা চলছে। কিন্তু এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। ‘

জোট রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমরা তাদের সঙ্গেই জোটে যাবো, যারা সংস্কারে বিশ্বাসী।’





